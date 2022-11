Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zrealizowała zlecenie zakupu sprzętu transportowego dla jednostek policji w Polsce. Pojazdy służbowe nabyto w ramach zakupów współfinansowanych przez jednostki samorządów terytorialnych oraz policję, a dostawcę wyłoniły procedury przetargowe.

Cena pojedynczego, w pełni oznakowanego pojazdu z oświetleniem uprzywilejowania, wynosi 166 480,50 zł. Łączna wartość zamówienia na 78 sztuk radiowozów wynosi 12 985 479 zł. Środki finansowe w wysokości 7 265 979 zł pochodzą z budżetu policji, a pozostałe, w wysokości 5 719 500 zł - pochodzą z Funduszu Wsparcia Policji czyli od lokalnych samorządów.

Wszystkie 78 sztuk to Kia Sportage nowej generacji. Każdy egzemplarz otrzymał silnik benzynowy 1.6 T-GDI o mocy 150 KM i 250 Nm. Napęd jest przekazywany na przednią oś poprzez 6-biegową manualną skrzynię biegów. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 10,3 s, a prędkość maksymalna podawana przez producenta to 182 km/h. W cyklu mieszanym takie auto zużywa średnio 6.6 - 7.0 l paliwa na 100 km.

Wyposażenie samochodów zawiera m.in.: czujniki i kamerę cofania, apteczkę pierwszej pomocy z rozszerzonym jej wyposażeniem, koło dojazdowe czy system łączności radiowej dedykowany dla policji.

SUV-y w niebiesko-żółto-zielonkawych barwach fluorescencyjnych trafią na służbę do garnizonów w całym kraju. Dostawa aut jest pierwszą, która została zrealizowana zgodnie z nowym, zatwierdzonym wzorem oznakowania pojazdów policyjnych.

