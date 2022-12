Nad Polskę nadciąga Brygida. Synoptycy szczególnie ostrzegają kierowców

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o zbliżającym się załamaniu pogody. Weekend 10-11 grudnia upłynie pod znakiem dynamicznie zmieniających się warunków atmosferycznych. W centrum i na południu Polski zapowiadane są intensywne opady śniegu nawet do 20 cm. Możliwe są również zawieje i zamiecie śnieżne. Z kolei na południowym wschodzie synoptycy spodziewają się opadów marznącego deszczu, powodującego gołoledź.

Alarm pogodowy potrwa co najmniej do poniedziałku 12 grudnia. Po weekendzie przyjdzie natomiast wyraźne ochłodzenie i siarczyste mrozy. Meteorolodzy prognozują, że w regionach podgórskich temperatura minimalna może spaść poniżej -20 st. Celsjusza, a w centralnej części kraju do około -10 st.

Na zagrożenia meteorologiczne szczególnie uważać muszą kierowcy. Intensywnie padający śnieg oznacza ograniczoną widoczność. Na nawierzchni jezdni pod wpływem opadów miejscami może zalegać śnieg i błoto pośniegowe, które powoduje, że opony mogą łatwo stracić przyczepność. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie, wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne.

Każdy zmotoryzowany siadając za kierownicę powinien pamiętać, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od niego samego. Zimą na drogach i parkingach łatwo o stłuczki i kolizje, dlatego podstawą jest zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi. Prędkość jazdy powinna być bezwzględnie dostosowana do panujących warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Często wolniej, znaczy bezpieczniej.

Kierowcy czujność zachować muszą w zagłębieniach terenu, na wzniesieniach, w pobliżu lasów i zbiorników wodnych, gdzie jezdnia może być szczególnie śliska. Należy wykazywać także nadzwyczajną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych i odpowiednio zredukować prędkość, aby w razie nagłego zagrożenia zdołać wyhamować pojazd. Ważne jest również zwiększenie odstępu od poprzedzającego samochodu.

Kluczowe jest właściwe przygotowanie auta do sezonu zimowego. Poza oponami o odpowiednio wysokim bieżniku, dostosowanymi do zimowej aury, ważna jest wymiana płynu do spryskiwaczy na zimowy, a także sprawdzenie stanu piór wycieraczek szyb oraz sprawności oświetlenia. Warto zadbać też o włożenie do samochodu przydatnych akcesoriów - skrobaczki do szyb, zmiotki, odmrażacza do zamków, kabli rozruchowych, linki holowniczej i saperki. Na kryzysowe sytuacje lepiej być dobrze zabezpieczonym.

