10 najczęściej kradzionych samochodów w Polsce w tym roku. Czołówkę okupują modele z Azji

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji otrzymanych i opublikowanych przez portal Interia, od początku roku do 23 października z bazy CEPiK wykreślono 6127 samochodów z powodu kradzieży (niespełna 21 aut dziennie). To sporo, choć zdecydowanie mniej niż jeszcze dekadę lub dwie temu. Interia przypomina, że w 2001 roku skradzionych aut było aż 51 tysięcy.

Top 10 najczęściej kradzionych samochodów

Jak wygląda lista modeli, które są najczęściej kradzione w Polsce? Tradycyjnie największą popularnością wśród złodziei cieszą się samochody japońskie i południowokoreańskie. Nieco mniej jest niemieckich. Zdecydowana większość to pojazdy osobowe, tylko dwie pozycje to auta dostawcze. Podane przez portal dane to liczba sztuk każdego modelu wyrejestrowanych od początku roku.

Hyundai Tucson - 156 sztuk Fiat Ducato - 124 sztuki Toyota RAV4 - 118 sztuk Toyota Corolla - 116 sztuk Jeep Grand Cherokee - 87 sztuk Kia Sportage - 76 sztuk Mitsubishi Outlander - 75 sztuk Audi A4 - 73 sztuki Mercedes Sprinter - 67 sztuk Hyundai Kona - 54 sztuki

Tegoroczne preferencje złodziei nie różnią się zatem zbytnio od tych zeszłorocznych. Jak pisaliśmy w styczniu br., opierając się na danych instytutu SAMAR, w ścisłej czołówce najczęściej kradzionych modeli były Corolla, RAV4, Tucson, Outlander i A4, a wśród marek dominowały Toyota, Audi, BMW, Volkswagen i Hyundai.

Miastem, w którym kradzieże zdarzają się najczęściej jest Warszawa. Zaskoczenia nie ma, stolica Polski jest jednocześnie największym miastem kraju i od lat to właśnie tu dochodzi do największej liczby kradzieży.

Jak wynika z policyjnych statystyk przytaczanych przez Interię, w ubiegłym roku skradziono z warszawskich ulic 2238 samochodów. Ogółem w całej Polsce w 2021 roku zniknęło 8383 pojazdów, co oznacza, że w Warszawie dokonano aż 27 proc. wszystkich kradzieży.