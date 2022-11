Czas apokalipsy dla akumulatora. Da się przedłużyć jego żywot i uniknąć wydatku

Przy tak szalejącej inflacji kolejne wydatki to ostatnie, o czym chce myśleć kierowca. Zwłaszcza, że zima to zawsze długa lista rzeczy, które trzeba zmienić lub kupić. Na pewno odczuliście to ostatnio podczas wizyty u wulkanizatora - wzrosły ceny nie tylko opon, ale też samej usługi. Dzisiaj poradzimy, jak zadbać o elektryczne serce samochodu.

Prawidłowo użytkowany i eksploatowany akumulator bez trudu wytrzyma w dobrej formie cztery-pięć lat. Zaniedbany, może odmówić współpracy już po roku. Przy niskich temperaturach da się też zapobiec nadmiernemu rozładowaniu, wydłużając przebiegi i nie gasząc auta od razu.

Zacznijmy od porady na tu i teraz. Unikaj krótkich dystansów

Użytkując auto w mieście, zwłaszcza na krótkich dystansach, akumulator ma małe szanse na pracę w optymalnych warunkach. Permanentne niedoładowanie dość szybko doprowadzi do spadku pojemności baterii i obniżenia wartości prądu rozruchowego.

Przy łaskawej aurze za oknem i temperaturze powyżej 15-20 stopni Celsjusza, efekty zużycia nie będą zauważalne. Gorzej sytuacja będzie się przedstawiać w mroźne dni, a te zbliżają się do nas nieuchronnie. Już od czwartku poranny mróz będzie powszechny w całej Polsce. Wówczas, uruchomienie samochodu zacznie graniczyć z cudem.

Rozwiązanie problemu jest dość proste. Warto przynajmniej raz w tygodniu przejechać kilkanaście kilometrów, by umożliwić akumulatorowi pełne naładowanie.

Ponadto, dobrze jest też zainwestować w prostownik z mikroprocesorem utrzymujący właściwy poziom naładowania baterii. To jednak metoda dla osób dysponujących garażem z gniazdkiem z pobliżu samochodu.

Jak przedłużyć żywotność akumulatora - dbaj o czyste klemy

Klemy to jeden z bardziej newralgicznych punktów, który wymaga szczególnej troski. Narażony jest na osiadanie kurzu, działanie oparów elektrolitów oraz innych substancji chemicznych. Dlatego ołowiane bieguny należy przynajmniej co dwa-trzy miesiące wyczyścić.

W tym celu używa się specjalnych szczotek lub zwykłego i niedrogiego papieru ściernego. Regularna konserwacja zacisków zapewni prawidłowy przepływ prądu i ograniczy możliwość wystąpienia zwarcia.

Jak przedłużyć żywotność akumulatora - właściwe wypoziomowanie

Niewłaściwe wypoziomowanie, to jedna z wielu przyczyn szybszego zużycia akumulatora. Producent określa pozycję, w której bateria funkcjonuje prawidłowo. Parkowanie samochodu na pochyłościach lub zimowanie akumulatora ustawionego pod kątem, może doprowadzić do wycieku elektrolitu przez nieszczelne korki lub po prostu zaburzyć jego właściwe działanie.

Jak przedłużyć żywotność akumulatora - nie rozładowuj baterii do zera

Współczesne samochody pełne są rozmaitych odbiorników prądu. Wobec tego, pozostawienie auta na postoju na kilka tygodni może w efekcie przynieść straty w postaci uszkodzonego akumulatora.

Całkowite rozładowanie baterii znacznie skraca jej żywotność. Zasiarcza ogniwa, co prowadzi zazwyczaj do nieodwracalnego uszkodzenia i konieczności utylizacji. Co gorsza, pozostawiony na mrozie akumulator może wywołać prawdziwe nieszczęście. Znane są w historii przypadki zamarzniętego elektrolitu, który rozerwał plastikową obudową i wyrządził wiele szkód pod maską.

Jeśli stan głębokiego rozładowania nie trwał zbyt długo, można próbować ratować akumulator ładując go prostownikiem. Prostowniki z mikroprocesorem (2-3-krotnie droższe od standardowych) są w stanie naładować nawet takie baterie, które wielu spisało już na straty.

Jak przedłużyć żywotność akumulatora - jeździj ostrożnie po wertepach

Współczesne, standardowe akumulatory nie są odporne na funkcjonowanie w ekstremalnych warunkach. Podczas jazdy po wyboistej drodze, może dojść do urwania się płyty ogniw, co doprowadzi do wewnętrznego zwarcia.

W związku z tym, należy zwracać szczególną uwagę na mocowanie baterii. Jeśli eksploatujecie auto w terenie lub na torze wyścigowym, należy zainwestować w odpowiednio droższe produkty dedykowane do tego typu aktywności.

Brud akumulatorowi nie służy

Umiejscowienie akumulatora w wyeksponowanym pod maską miejscu, nie pomaga w utrzymaniu go w czystości. W związku z tym, wielu producentów fabrycznie montuje materiałowe „ubranka" z zapinkami na rzepy.

To ogranicza przyklejanie się do obudowy brudu. W starszych samochodach, takie rozwiązanie nie występuje, więc nieczystości dość szybko przywierają do baterii. Wilgotne zabrudzenia przewodzą prąd, co może wywołać mikrozwarcia i przedwczesne rozładowywanie się akumulatora.

Kiedy wymienić akumulator?

Akumulator nie "umiera" z dnia na dzień. Jego agonia trwa przez wiele tygodni. Skrajne zaniedbanie i nie stosowanie się do ogólnych zaleceń, wykończy baterię w rok.

Zanim to nastąpi, zaczną pojawiać się zmiany w obudowie, a także zmniejszenie lub pełen zanik napięcia. Wpływ na to może mieć nie tylko niewłaściwa eksploatacja, lecz również niesprawna instalacja elektryczna w samochodzie, awaria alternatora lub zaśniedziałe przewody.

Jeśli użytkujecie auto zgodnie ze sztuką, a mimo wszystko magazyn energii zbyt szybko się rozładowuje, warto udać się do mechanika lub elektryka na kontrolę podstawowych podzespołów pojazdu.