Po wjeździe do rowu trafiła na porodówkę. Alkohol w organizmie matki i noworodka

W sobotę 12 listopada policjanci z Adamowa zostali wezwani do zdarzenia drogowego. W rejonie jednego ze skrzyżowań w Wojcieszkowie położonym w powiecie łukowskim (woj. lubelskie), znajdował się w przydrożnym rowie rozbity Citroen C3, przy którym przebywała ciężarna kobieta.

Mieszkanka gminy Wojcieszków oznajmiła policjantom, że jest właścicielką uszkodzonego auta, ale w chwili zdarzenia nie kierowała pojazdem. Nie powiedziała jednak mundurowym, kto prowadził pojazd. Z uwagi na zaawansowaną ciążę 31-latkę przewieziono karetką pogotowia ratunkowego do szpitala. Okazało się, że kobieta jest pijana. Przeprowadzone badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie.

W szpitalu lekarze podjęli decyzję o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia. Z komunikatu prasowego policji dowiadujemy się, w organizmie noworodka również stwierdzono dużą ilość alkoholu. Policjanci ustalają, co wydarzyło się na drodze, kto kierował Citroenem i czy doszło do bezpośredniego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia. O zaistniałej sytuacji funkcjonariusze powiadomili Sąd Rodzinny w Łukowie, który ustali, co dzieje się w życiu kobiety.

Przypominamy, że pijany kierowca poważnie zagraża bezpieczeństwu na drogach i w świetle prawa jest przestępcą. Alkohol w organizmie osoby zmotoryzowanej, zmniejsza szybkość reakcji, ogranicza pole widzenia, wpływa na błędną ocenę odległości i szybkości, znacznie obniża samokontrolę oraz koncentrację. Rozprasza także uwagę oraz powoduje senność.

Wobec pijanego kierowcy wymiar sprawiedliwości może orzec nie tylko zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata, ale także wymierzyć karę do 2 lat więzienia oraz zobowiązać do wpłacenia na wskazany cel określonej kwoty. Świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej wynosi od 5 tys. zł w przypadku osoby, która po raz pierwszy dopuściła się takiego czynu, do nawet 60 tysięcy złotych.