Rejestracje marek premium w październiku. BMW na pierwszym miejscu z Volvo

Jak podaje IBRM Samar w październiku zarejestrowano 7366 szt. aut klasy premium. Wynik ten jest o 10 proc. niższy niż we wrześniu tego roku, ale o 13,57 proc. lepszy od października w zeszłym roku. Co ciekawe, tegoroczny wynik był lepszy od października 2019 r., czyli na krótko przed pandemią. Zarejestrowano wtedy 7195 aut premium.

W ubiegłym miesiącu udział aut klasy premium stanowił 23 proc. udziału rynku. Od początku roku do końca października zarejestrowano 76.598 szt. nowych aut, zatem o 1,05 proc. więcej niż w analogicznym okresie sprzed roku.

Co się tyczy najpopularniejszych marek od początku roku do końca października, to na pierwszym miejscu znalazło się BMW z wynikiem 19.689 rejestracji (gorszy wynik o 3 proc. w stosunku do ubiegłego roku). Najpopularniejsze modele od stycznia do października to: seria 3 (2853 szt.), X5 (2734 szt.) i X3 (2593 szt.).

Na drugim miejscu znalazł się Mercedes, którego zarejestrowano 17.744 szt. pojazdów. Najpopularniejsze auta to: GLC (2067 szt.), klasa C (1900 szt.) i CLA (1648 szt.).

Na trzecim miejscu znalazła się ostatnia marka z wielkiej, niemieckiej trójki, czyli Audi. Producent z Ingolstadt pochwalić się może sprzedażą 15.564 aut, jednak jest to słabszy wynik niż rok temu o 3,44 proc. Mowa cały czas o okresie od stycznia do października. Najlepiej sprzedawało się Q5 (2895 szt.), Q3 (2477 szt.) i A3 (2284 szt.).

Szwedzkie Volvo znalazło się tuż za podium z wynikiem 9062 szt. rejestracji. Na pierwszym miejscu pod względem ilości sprzedaży znalazł się model XC60 (4376 szt.), a dalej XC40 (2191 szt.) i XC90 (1035 szt.).

Najchętniej wybieranymi modelami z segmentu premium od stycznia do końca października były: Volvo XC60 (4376 szt.), Audi Q5 (2895 szt.) i BMW serii 3 (2853 szt.).