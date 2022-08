Na początku września bieżącego roku wejdzie w życie zapis pakietu deregulacyjnego, znoszący obowiązek wydawania kart pojazdu oraz naklejek kontrolnych na szybę, zawierających informację o numerze rejestracyjnym pojazdu. Będzie to dotyczyć zarówno nowych aut rejestrowanych po raz pierwszy, jak i używanych, których właściciele postanowią zmienić tablice na nowe, rezygnując z możliwości pozostania przy starych tablicach.

Zniesienie obowiązkowej karty pojazdu oraz nalepki będzie mieć wpływ na oszczędności. W kieszeni kierowcy zostanie więcej pieniędzy po opuszczeniu wydziału komunikacji. Mowa o kwocie 18,5 zł w przypadku nalepki kontrolnej oraz znacznie poważniejszej kwocie 75 zł w przypadku karty pojazdu. Tańsza rejestracja to nie jedyna zaleta zmiany przepisów. W sytuacji uszkodzenia przedniej szyby, która podlega wymianie, nie trzeba będzie wnioskować o wydanie kolejnej naklejki.

Nalepka rejestracyjna Fot. Rafał Mądry

Nalepki cały czas są wydawane

Ten wyczekiwany od dawna punkt pakietu deregulacyjnego zacznie obowiązywać za miesiąc. Choć czasu pozostało niewiele, to osoby rejestrujące pojazdy będą do ustawowego terminu obsługiwane we wciąż obowiązującym trybie. Karty pojazdu oraz nalepki kontrolne cały czas są wydawane wraz z dwiema blaszanymi tablicami.

Urzędnik wykonując czynności rejestracyjne, podczas nadawania numerów, do których dołączony jest tymczasowy miękki dowód rejestracyjny oraz naklejka, informuje petenta m.in. o obowiązku umieszczenia jej od wewnętrznej strony, w prawym dolnym rogu szyby czołowej samochodu. Jeśli osoba rejestrująca pojazd tego nie zrobi, naraża się na mandat, lub wystawia na kłopoty osobę użytkującą samochód.

Konsekwencje za brak nalepki wciąż aktualne

Po zarejestrowaniu samochodu i otrzymaniu nowych tablic, wrzucenie nalepki do schowka w pojeździe to błąd. Do 4 września 2022 roku brak nalepki w wyznaczonym przepisami miejscu oznacza wykroczenie. Przy spotkaniu z policjantami podczas kontroli drogowej kierujący może otrzymać mandat karny. Na dodatek funkcjonariusz zatrzyma dowód rejestracyjny. Jeśli nalepka zostanie przyklejona na miejscu przy policjancie, mundurowy może odstąpić od czynności.

Kodeks drogowy jasno mówi, że nalepka to obowiązkowy element identyfikacyjny samochodu, podobnie jak przednia i tylna tablica rejestracyjna. Naruszenie obowiązku posiadania naklejki kontrolnej stanowi wykroczenie art. 97 KW w zw. z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy, za co policjant może nałożyć mandat karny w kwocie od 20 do 500 zł bez punktów karnych. Co więcej, zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1b ustawy, policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny za pokwitowaniem na okres nieprzekraczający 7 dni.