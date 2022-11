Wodorowy autobus na ulicach Warszawy. NesoBus zamiast spalin emituje parę wodną

NesoBus to nowy pojazd na warszawskich ulicach. Jego nazwa pochodzi od pierwszych liter hasła „Nie Emituje Spalin, Oczyszcza (powietrze)". Wodorowy autobus nie emituje CO2, tlenków azotu czy pyłów, w szczególności szkodliwych dla zdrowia drobnych pyłów PM 2,5. Zamiast tego z układu wydechowego wydobywa się tylko para wodna.

Pojazd ma 12 metrów długości i pomieści 93 pasażerów, w tym 37 osób na miejscach siedzących. Jego zasięg to 450 km, co oznacza, że może podróżować po stołecznych drogach przez dwa dni bez konieczności tankowania. Sam proces tankowania wodoru zajmuje 15 minut. Warto wspomnieć, że NesoBus to pojazd wyprodukowany w Świdniku.

Próbny przejazd NesoBusem odbył się 3 listopada br., a w zdarzeniu wzięli udział urzędnicy ze stołecznego ratusza oraz prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zapraszamy mieszkańców do wspólnego testowania pierwszego autobusu z napędem wodorowym na warszawskich ulicach. Chcielibyśmy kupić takie pojazdy, ponieważ w rozwoju miejskiego transportu publicznego priorytetem jest dla nas zdrowie mieszkańców i ochrona środowiska. Walczymy ze skutkami ocieplenia klimatu, ale również dbamy o wygodę mieszkańców. Bez środków unijnych takie inwestycje, jak autobusy wodorowe, nie będą jednak możliwe

- powiedział prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Nowy autobus zostanie skierowany do obsługi linii, których trasy przebiegają przez zabytkowe, atrakcyjnie turystycznie rejony miasta oraz dzielnice centralne, z gęstą zabudową. Właśnie w takich miejscach najlepiej sprawdzają się rozwiązania z napędem nisko- i zeroemisyjnym.

Wodorowy autobus będzie można spotkać na trasie linii 106 (do 8 listopada), a potem 178 (9-15 listopada; z wyjątkiem 11 listopada). Linia 106 prowadzi z Powiśla przez Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, a potem ulicami Królewską i Grzybowską na Wolę. Autobusy 178 kursują Traktem Królewskim i dojeżdżają do osiedli mieszkaniowych w Ursusie.

Wodorowe autobusy miejskie to przyszłość miast? "Na razie nie spina się finansowo"

Aktualnie po ulicach Warszawy porusza się 70 autobusów hybrydowych oraz 162 elektrobusy. Miasto stołeczne inwestuje w zielone rozwiązania. Na dachach autobusowych i tramwajowych wiat pojawiły się panele fotowoltaiczne, które zasilają gabloty z rozkładami jazdy. Natomiast na parkingach P+R pojawiają się miejsca dla samochodów elektrycznych. W tej chwili na 17 parkingach można znaleźć 36 punktów ładowania.