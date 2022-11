Pościg za 16-latkiem w Otwocku. Pędził prawie 250 km/h (WIDEO)

Pewien 16-latek przekraczając prędkość na drodze ekspresowej S-17 nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, co doprowadziło do półgodzinnego pościgu. W niektórych momentach nastolatek pędził z prędkością prawie 250 km/h. Co ciekawe, policjanci znaleźli przy nim sfałszowane umowy kupna-sprzedaży Audi, którym się poruszał.

3 Fot. Policja/YouTube (Bandyta z kamerką) Otwórz galerię Na Gazeta.pl