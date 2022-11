Brawurowa ucieczka przed policją. Pod Otwockiem kierowca rozpędzał się do 240 km/h. Ma 16 lat

Policja schwytała 16-letniego kierowcę, który nie chciał zatrzymać się do kontroli. Na trasie S17 nastolatek rozpędzał się do 240 km/h, wioząc dwoje pasażerów. Teraz czekają go nieprzyjemne konsekwencje, bo policjanci zarzucili mu aż 7 czynów karalnych.

