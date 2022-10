Polacy poprawili Porsche 911 Turbo. Kolejny, niezwykły projekt od Carlex Design

Firma Carlex Design to uznana marka wśród firm zajmujących się tuningiem samochodów. Tym razem na warsztat trafiło Porsche 911 Turbo poprzedniej generacji. Samochód, który jeszcze nie zdążył się zestarzeć, a tymczasem zyskał nowy wygląd, dzięki połączeniu zielonego odcienia nadwozia i brązowej skóry w kabinie.

Generacja 991.2 w przypadku modelu Turbo byłą oferowana w latach 2015-2018. Spoglądając z daleka, specjalny lakier "Racing Green" przygotowany przez Carlex Design wygląda jak klasyczny zielony lakier z palety Porsche. Jednak bliższy kontakt od razu ujawnia jego wyjątkowość.

Szmaragdowo-zielony lakier przeszedł ręczne szczotkowanie, co pozwoliło uzyskać ten wyjątkowy, lśniący wzór. Podobny, ale mniej wyrafinowany efekt można osiągnąć poprzez regularne wizyty na myjniach szczotkowych. W dolnej części nadwozia naklejono zestaw pasków z napisem "Carlex Design".

Kolejną nowinką w tym egzemplarzu są trzyczęściowe felgi aluminiowe. Ramiona pomalowano tym samym kolorem co nadwozie, a obręcze w srebrnym kolorze. Spod wielkich felg prześwitują zaciski hamulcowe polakierowane w miedzianym kolorze.

W kabinie samochodu również doszło do zmian. Cała tapicerka poszła do wymiany. Fotele, deska rozdzielcza i konsola środkowa zostały obszyte jasną, czekoladowo-brązową, postarzaną skórą. W niektórych miejscach pojawiły się zielone wstawki nawiązujące do koloru nadwozia. Wszystkie plastikowe elementy pomalowano również w zielonym kolorze.

Podsufitkę wykonano z Alcantary. Na zagłówkach foteli pojawiło się logo Carlex Design. Kierownicę obszyto skórą w dwóch odcieniach, a na desce rozdzielczej i boczkach drzwi pojawiły się zielono-srebrne wstawki.

Pakiet zmian od firmy Carlex powinien tchnąć nowe życie w 911 Turbo. Pod tylną klapą pracuje turbodoładowany bokser o pojemności 3,8 litra. Motor rozwija 580 KM maksymalnej mocy. W połączeniu z całkowicie odmienionym wyglądem będzie przyciągać wzrok gapiów. Mamy nadzieję, że zobaczymy go na żywo na polskich ulicach.