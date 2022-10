Przekroczył prędkość o 49 km/h, ale prawo jazdy stracił za punkty. W moment zebrał ich 26

Zobacz wideo Ford Mustang Mach 1 wciąż potrafi być szalony, ale nie bryka już jak nieokiełznany kucyk

Wielkie zmiany dla kierowców, które weszły w życie 17 września dotyczą nie tylko wysokości mandatów dla "recydywistów". Zmienił się również taryfikator punktów karnych. Pojawiły się wykroczenia, za które można dostać 15 punktów karnych, a pierwsze dwa tygodnie po zmianie prawa dowodzą, że o utratę prawa jazdy nietrudno.

Miał trochę szczęścia, ale pogrążyły go punkty

W zeszły czwartek policjanci z Włoszczowy (woj. świętokrzyskie) zatrzymali 25-letniego kierowcę audi na drodze krajowej 78 w miejscowości Chlewice. Młody mężczyzna przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym aż o 49 km/h. To oznacza 1000 zł mandatu i 11 punktów karnych.

Można powiedzieć, że 25-latek miał trochę szczęścia. Gdyby jechał o 2 km/h szybciej, kara byłaby o 500 zł i 2 punkty wyższa, a dodatkowo automatycznie straciłby prawo jazdy na trzy miesiące. Kierowca z uprawnieniami i tak się jednak pożegnał. Na oczach policji, nie tylko przekroczył prędkość, ale złamał jeszcze jeden - surowo karany - przepis.

Mężczyzna wyprzedzał bowiem na przejeździe dla rowerzystów i podwójnej linii ciągłej. Funkcjonariusze naliczyli mu za to kolejne 1000 zł mandatu i przyznali aż 15 punktów karnych. Oznacza to, że 25-latek musiał zapłacić 2000 zł kary i uzbierał jednocześnie aż 26 punktów, przez co stracił prawo jazdy. To oznacza, że do egzaminu będzie musiał podejść ponownie.

Podobnych przypadków w ostatnich dniach jest całkiem sporo. Kierowcy rażąco łamiący przypisy nie tylko dostają bardzo wysokie mandaty, ale tracą uprawnienia za przekroczenie punktów. Rekordzista tuż po wprowadzeniu nowych przepisów, uzbierał łącznie 8200 zł mandatu i dostał aż 55 punktów karnych. podczas jednej kontroli.