Renault R5 Turbo 3E świętuje urodziny oryginału. Jest stworzony do driftu

Na początku tego miesiąca pojawiła się informacja, że Renault wystawi się na targach w Paryżu w październiku. Poinformowano również, że zanim to nastąpi zaprezentują w internecie sportowy samochód elektryczny, który bierze garściami z modelu Renault 5. Spełniono te obietnice.

Nazywa się R5 Turbo 3E. Jest to w pełni elektryczny prototyp inspirowany Renault 5, który został stworzony do driftu. Jednak jest mało prawdopodobne, że ujrzymy go na torze, gdyż raczej będzie podróżował z miejsca na miejsce jako atrakcja obchodów 50-lecia swoje protoplasty. Jest on również elementem, który ma uhonorować najbardziej znanych sportowych wersji modelu – Renault 5 Turbo i Turbo 2.

Stąd pojawiła się nazwa Turbo, chociaż samochód jest całkowicie elektryczny. Oczywiście samochód koncepcyjny stara się również przyciągnąć uwagę młodszego pokolenia, które być może nigdy nie słyszało o oryginalnym Renault 5, ale z pewnością zna koncepcje zabawy, gier i NFT. Auto pojawi się w grach i będzie oferowana kolekcja NFT.

R5 TURBO 3E przejęło od swego przodka kształt maski, drzwi oraz kabiny. nadwozie jest wykonane z włókna węglowego. Znalazły się tu również wloty powietrza z Turbo 2 w tylnych błotnikach, które determinują szerokość nadwozia wynoszącą 2,02 metra (25 centymetrów więcej niż w pierwowzorze). Długość samochodu wynosi 4 metry, a wysokość 1,32 metra.

Z przodu R5 TURBO 3E ma zderzak z obszernymi wlotami powietrza stanowiącymi część układu chłodzenia i jednocześnie zwiększającymi siłę docisku. Trzyczęściowe, pionowe wycięcia nawiązują bezpośrednio do kształtu zderzaka Renault 5 Turbo 2. Znajdują się tu również cztery kwadratowe reflektory przeciwmgłowe, a w każdym umieszczono 16 diod.

Zanim auto zadebiutuje na tragach zostanie jeszcze zaprezentowany 25 września podczas konkursu Chantilly Arts & Elegance 2022. Może spodobać się fanom, za sprawą podwozia o konstrukcji rurowej i klatce bezpieczeństwa zatwierdzonej przez FIA. Do tego silnik elektryczny dysponuje 380 KM mocy i 700 Nm momentu obrotowego.

Według Renault R5 Turbo 3E rozpędza się od 0 do 100 km/h w 3,5 sekundy, a w trybie Drift w 3,9 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 200 km/h. Znana jest również pojemność baterii, która wynosi 42 kWh. Jego waga to 980 kg.