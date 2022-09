Ślepnąc od świateł. Mandaty dla kierowców za złe światła. To plaga naszych dróg

Oślepianie się kierowców nawzajem jest w Polsce codziennością. Wiosną i latem problem źle ustawionych reflektorów schodzi na dalszy plan. Kiedy dzień jest długi, to dotyczy mniejszej liczby kierowców. Późnym wieczorem i nocą ruch na drogach jest przecież mniejszy. Niebezpiecznie robi się wraz z nadejściem jesieni i zimy. Zmrok zapada znacznie szybciej, a oślepiani jesteśmy podczas codziennych dojazdów lub powrotów z pracy.

REKLAMA

Aktualną prognozę pogody sprawdzisz na stronie głównej gazety.pl.

Zobacz wideo Kierowca nie opanował BMW i zakończył jazdę na hydrancie

To poważny problem polskich dróg

Cztery z dziesięciu najczęstszych przyczyn negatywnego wyniku na przeglądzie technicznym dotyczą świateł - wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji. Czasem to gapiostwo kierowcy, bo nie zauważył lub zapomniał zmienić przepalonej żarówki, ale często to poważniejsze usterki. Źle ustawione reflektory to plaga polskich dróg. Tak samo jak złe używanie świateł.

Nawet 98 proc. polskich kierowców doświadcza oślepiania przez inne samochody, a jednocześnie ponad 40 proc. uznaje oświetlenie w swoim samochodzie za zbyt słabe - podawał Instytut Transportu Samochodowego w jednym ze swoich raportów.

Kierowca, który jest oślepiony światłami innego samochodu, nawet po minięciu tego drugiego pojazdu, jeszcze przez co najmniej kilkadziesiąt sekund będzie miał znacznie gorsze widzenie. To bardzo niebezpieczne i może stanowić przyczynę wypadku. W takiej sytuacji kierowca powinien w miarę możliwości stopniowo zwolnić i skierować swój wzrok na prawą krawędź jezdni, aż pojazd z naprzeciwka przejedzie

- komentuje mówi Andrzej Mejer, Yanosik.

Tak kierowcy będą tracić prawa jazdy od tego tygodnia. Nowe punkty karne bezlitosne

Mandaty za złe używanie świateł. Jest ich cała lista

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200 zł, 2 pkt karne.

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100 zł, 2 pkt karne.

Niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100 zł, 0 pkt karnych .

. Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 300 zł, 4 pkt karne.

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100 zł, 2 pkt karne.

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100 zł, 0 pkt karnych.

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200 zł, 4 pkt karne.

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150-300 zł, 3 pkt karne.

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200 zł, 3 pkt karne.

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100 zł, 2 pkt karne.

Używanie "szperacza" podczas jazdy 100 zł, 0 pkt karnych.

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 300 zł, 3 pkt karne.

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200 zł, 0 punktów karnych.

Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie – 20 – 5000 zł + konfiskata, 3 pkt karne.

Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, w tym: niewłączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży 200 zł, 2 pkt karne.

Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku: włączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci 200 zł, 2 pkt karne.

Przewoźnicy straszą paraliżem branży, tym razem chodzi o... nowy taryfikator punktów karnych

Najważniejsze zasady używania świateł w skrócie

Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej. W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:

= pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe – drugi jest obowiązany uczynić to samo

= do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony.

= pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.

Dokładnie wyjaśniliśmy to w tym artykule:

Mijania, długie, drogowe, przeciwmgłowe... Świateł jest sporo, a kierowcy się gubią