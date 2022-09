Tak kierowcy będą tracić prawa jazdy od tego tygodnia. Nowe punkty karne bezlitosne

Na wyższych stawkach mandatów zmiany w 2022 r. się nie kończą. We wrześniu w końcu zacznie działać nowy taryfikator punktów karnych. Z wykroczeniami po 15, 13, 12 i 10 punktów. Limit wciąż będzie wynosił 24 punkty. To oznacza, że piraci drogowi będą mogli łatwo stracić prawko za dwa wykroczenia. Rozdział drugi mandatowej rewolucji rozpocznie się już 17 września. O zmianach w przepisach dla kierowców informujemy regularnie na stronie głównej gazety.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Pojechaliśmy nową Toyotą na motospacer po nawiedzonej wsi

Limit 24 punktów dotyczy tylko doświadczonych kierowców

Kierowca, który ma prawo jazdy dłużej niż rok, może zdobyć 24 punkty karne. 25. punkt oznacza utratę uprawnień i konieczność udania się na powtórny egzamin.

W przypadku kierujących, którzy zdobyli prawo jazdy wcześniej niż 12 miesięcy temu, limit wynosi już tylko 20 punktów karnych. Co więcej, po jego przekroczeniu konieczny jest nie tylko egzamin, ale i cały kurs na prawo jazdy. W skrócie zaczynają oni zdobywanie uprawnień od początku.

Od września znikają też kursy redukujące punkty karne, którymi można było je kasować z konta kierowcy.

Tego pytania nie lubi żaden policjant. Kierowca może je zadać podczas kontroli

Piętnastki, dwunastki i dziesiątki. Nowy taryfikator punktów karnych 2022 r.

Za aż 12 wykroczeń będzie można dostać 15 punktów karnych. To najpoważniejsze drogowe wykroczenia:

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym,

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,

niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,

naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.

Kara w wysokości 13 punktów zostanie wlepiona kierowcy za przekroczenie prędkości między 41 a 50 km/h. 12 punktów karnych to:

naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia (spowodowanie wypadku drogowego - przyp. red.),

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,

naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej,

naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.

Z kolei 10 punktów karnych kierowca otrzyma m.in. za:

naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała (spowodowanie kolizji - przyp. red.),

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym,

naruszenie zakazu cofania na autostradzie lub drodze ekspresowej,

ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku,

kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu,

przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,

przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem.

W końcu możesz usunąć znienawidzoną naklejkę z szyby. Prosty trik i po kłopocie

I jeszcze jedna zmiana. System podwójnych kar

Kolejna nowość to tzw. system podwójnych kar. Jeśli kierowca w ciągu dwóch lat od chwili popełnienia pierwszego wykroczenia, popełni je drugi raz, kara zostanie podwojona. Takie rozwiązanie oznacza, że dwóch kierowców będzie mogło dostać dwa zupełnie różne mandaty za to samo wykroczenie. Jeśli policjant złapie was po raz pierwszy, to zapłacicie podstawową stawkę. Ale kolejne wykroczenia w przeciągu dwóch lat? Recydywista sięgnie do kieszeni znacznie głębiej.

Zwłaszcza że podwójne kary będą dotyczyły wielu rzeczy. M.in. prędkości, wyprzedzania czy zachowań na przejściach dla pieszych. Wybraliśmy kilka przykładowych.