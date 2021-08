Mijania, długie, drogowe, przeciwmgłowe... Świateł jest sporo, a kierowcy się gubią

Lista świateł zastosowanych w każdym samochodzie jest dość długa. I niestety, ale praktyka jest taka, że zastosowanie części z nich myli się prowadzącym. Najczęściej zadawane pytania? Czy światła mijania to światła krótkie? Kiedy używać lamp przeciwmgłowych? Czemu nie mogę jechać na światłach długich także wtedy, gdy z naprzeciwka jedzie inny pojazd? Dziś odpowiemy nie tylko na te pytania, ale przede wszystkim zrobimy coś więcej. Przypomnimy każdy typ oświetlenia i usystematyzujemy sytuacje, w których może być on stosowany.

Światła do jazdy dziennej

Od kilku lat kierowca nie musi w dzień jeździć na światłach mijania. Wystarczy że włączy światła do jazdy dziennej. W tym przypadku pojawia się jednak dość ważne obostrzenie. Bo można je stosować wyłącznie w czasie dobrej przejrzystości powietrza. Gdy na zewnątrz pojawi się zatem deszcz czy mżawka, kierowca musi pamiętać o włączeniu tzw. świateł krótkich. Ta sama zasada dotyczy wjechania do tunelu - tu konieczność wynika też z faktu, że światła do jazdy dziennej działają tylko z przodu. Tylne reflektory nie wskazują zatem pozycji pojazdu na drodze prowadzącym jadącym za nami.

Kierowca, który nie przełączy świateł do jazdy dziennej na mijania w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, naraża się na mandat o wartości 200 zł i 2 punkty karne. Ten sam czyn w tunelu skończy się 200-złotową grzywną i 4 punktami karnymi.

Światła mijania, czyli tzw. światła krótkie

Od 17 kwietnia 2007 roku w Polsce obowiązuje nakaz jazdy na światłach mijania przez całą dobę. Jedyny wyjątek dotyczy dobrej przejrzystości powietrza i możliwości zmiany świateł mijania na światła do jazdy dziennej. LED-y do jazdy dziennej zmieniają się automatycznie na światła mijania z uwagi na działanie czujnika natężenia światła? To i tak wymaga uwagi kierowcy - szczególnie że czasami czujniki nie wyłapują np. drobnych opadów deszczu. Warto o tym pamiętać.

Leje deszcz? Masz obowiązek włączyć odpowiednie światła. Jest za to mandat

Światła drogowe, czyli tzw. światła długie

Światła drogowe - zwane również światłami długimi - potrafią oświetlać drogę nawet na 150 metrów w przód. W ten sposób gwarantują kierowcy zdecydowanie poprawione pole widzenia, ale też mogą oślepiać innych kierowców czy pieszych. Właśnie dlatego choć światła drogowe poprawiają bezpieczeństwo jazdy w nocy, nie można ich stosować wszędzie. Szczególnie że za błędy grozi mandat. Kara w przypadku korzystania ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami to 200 zł i 3 punkty karne.

Kiedy nie można używać świateł drogowych?

gdy oślepiają innych użytkowników drogi, ale też np. prowadzących pojazdy szynowe czy kolumn pieszych,

gdy pojazd znajduje się na oświetlonej drodze.

Wyjątkiem są inteligentne światła drogowe - np. Matrixy znane z Audi. Te w czasie jazdy w nocy świecą stale, a jedynie wycinają te fragmenty pola widzenia, w których oślepiany może być inny kierowca czy pieszy. Obserwacja drogi odbywa się za pomocą kamery, a sposób ich działania jest regulowany automatycznie.

Światła pozycyjne lub postojowe

Światła pozycyjne lub postojowe są szczególnie przydatne w czasie postoju lub zatrzymania pojazdu. Jako że nie świecą intensywnie, nie oślepiają innych użytkowników drogi. A jednocześnie wskazują pozycję pojazdu. Błędy w tym zakresie są karane przez policję. W taryfikatorze mandatów pojawia się pozycja mówiąca o pozostawieniu pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia. Wykroczenie oznacza grzywnę o wysokości 100 zł. Dodatkowo jest ona uzupełniana 3 punktami karnymi.

Światła przeciwmgłowe przednie

Kiedy kierowca może odpalić światła przeciwmgłowe przednie? W dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy warunki atmosferyczne są złe - pada np. śnieg lub deszcz lub panuje mgła. Po drugie wtedy, gdy pojazd znajduje się na drodze krętej oznaczonej właściwym znakiem. Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich oznacza mandat. Ten wynosi 100 zł i 2 punkty karne.

Światło przeciwmgłowe tylne

Światło przeciwmgłowe tylne ma intensywną, czerwoną barwę. W efekcie w sytuacji, w której na drodze widoczność jest dobra, może oślepiać innych prowadzących. Skutek? Przepis mówi wyraźnie - tego rodzaju oświetlenia można używać tylko w sytuacji, w której przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. Kierowca, który naruszy ten obowiązek, może zostać ukarany. Mandat wynosi 100 zł. Dodatkowo wykroczenie wiąże się z dwoma punktami karnymi.

Kierunkowskazy

Przepisy dość wyraźnie mówią o sygnalizowaniu manewrów - na tej podstawie pozostali użytkownicy drogi mogą dostosować swoje zachowania. Jak sygnalizować manewry? Wyraźnie i zawczasu oraz przy użyciu kierunkowskazu. Co w sytuacji, w której kierowca nie zastosuje się do tych zasad? Policjant ma całe spektrum możliwości. Może uznać, że brak kierunkowskazu to utrudnianie ruchu innym - wtedy mandat wyniesie 200 zł i 2 punkty karne. Może też uznać, że brak kierunkowskazu to tworzenie zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego - a wtedy kara może wynieść nawet 500 zł.

Światła awaryjne

Kiedy należy używać świateł awaryjnych? Przepisy przewidują tak naprawdę dwa scenariusze. Po pierwsze wtedy, gdy postój wynika z awarii na drodze i samochodu nie da się zabezpieczyć poprzez ustawienie go poza obrębem jezdni. Po drugie w sytuacji, w której postój wynika z wypadku drogowego.