21-latek zapomniał o kodeksie drogowym. Nazbierał 30 pkt karnych i odpowie przed sądem

Szybko poruszające się Audi zauważyli w gminie Urzędów policjanci kraśnickiej drogówki (woj. lubelskie), którzy poruszali się nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem. Jadąc za kierowcą uwiecznili kilka wykroczeń drogowych. Zmotoryzowany wyprzedzał na skrzyżowaniu, podwójnej linii ciągłej i przejściu dla pieszych. Na dodatek w terenie zabudowanym rozpędził się do 147 km/h, co oznacza, że przekroczył dozwoloną w tym miejscu prędkość o 97 km/h.

Policjanci zatrzymali kierowcę, który za nic miał przepisy ruchu drogowego. Sedana prowadził 21-latek. Rutynowe badanie trzeźwości alkomatem wykazało, że młody człowiek kierował w stanie po użyciu alkoholu - urządzenie wykryło w organizmie kierującego niemal 0,30 promila.

21-latek jadący pożyczonym samochodem, stracił prawo jazdy oraz otrzymał 30 punktów karnych. Mężczyzna nie skorzystał z możliwości złożenia wyjaśnień. Funkcjonariusze sporządzili wniosek o ukaranie do sądu. Zgodnie z przepisami, za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) kierowcy odbierane jest prawo jazdy. Sąd może nałożyć zakaz prowadzenia pojazdów silnikowych na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a także wymierza grzywnę nie niższą niż 2500 zł.

Przypominamy, że jazda pod wpływem napojów procentowych stwarza poważne niebezpieczeństwo na drogach i potrafi prowadzić do życiowych tragedii. Alkohol zmniejsza szybkość reakcji kierowcy, ogranicza pole widzenia, wpływa na błędną ocenę odległości i szybkości, znacznie obniża samokontrolę oraz koncentrację, rozprasza uwagę i powoduje senność.