Podsumowanie wakacji 2022 na drogach. Czy kierowcy przestraszyli się wysokich mandatów?

Na wakacyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w tym roku odnotowano 375 punktów, w których ktoś stracił życie w przeciągu niespełna trzech miesięcy tegorocznych wakacji. Ofiar było więcej, bo aż 410. To potężne liczby, zważywszy, że mówimy o niespełna trzech miesiącach lata. Mimo to jest nieco lepiej niż przed rokiem. Ilość samych wypadków spadła o 586 zdarzeń, a ofiar była mniej o 85 osób. Jedyna liczbą bez zmian pozostali kierowcy zatrzymani pod wpływem alkoholu – blisko 23,4 tys. osób.

Policjanci podkreślają, że najczęstszą przyczyną drogowych tragedii w tym sezonie były: nadmierna prędkość niedostosowana do warunków ruchu oraz lekceważenie fundamentalnych przepisów ruchu drogowego.

Najniebezpieczniejszy dzień wakacji

Z policyjnych statystyk wynika, że najbezpieczniejszym dniem tegorocznych wakacji był 24 czerwca. Wtedy to doszło do największej ilości wypadków (99 zdarzeń). Zginęło w nich 5 osób, a 115 zostało rannych. Zatrzymano wtedy również 294 kierujących po spożyciu alkoholu.

Z kolei najwięcej osób zginęło w wypadkach drogowych 7 sierpnia (14 ofiar i 83 osoby ranne). W tym dniu doszło do 65 wypadków i zatrzymano 435 kierujących po spożyciu alkoholu.

Natomiast największą liczbę kierujących po spożyciu alkoholu zatrzymano 16 sierpnia – było to 528 osób. W tym dniu doszło do 65 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 3 osoby, a 78 zostało rannych.

Czy polscy kierowcy przestraszyli się wysokich mandatów?

Podsumowanie wakacjach na drogach zrobił także Yanosik, który przyjrzał się, m.in. prędkościom z jakimi poruszali się użytkownicy tej popularnej w Polsce aplikacji. Porównano ze sobą trzy miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień. Z zestawienia wynika, że zmiany w przekroczeniach dopuszczalnej prędkości są porównywalne, choć na początku wakacji przekraczaliśmy limity nieco częściej niż na końcu (0,8 proc.).

Przekroczenia prędkości wg. aplikacji Yanosik Yanosik

Najczęściej rejestrowanym grzechem kierowców było przekroczenie prędkości do 10 km/h - niecałe 14 proc. Na drugim miejscu znalazł się limit od 11 do 20 km/h (niespełna 10 proc.), a na trzecim od 21 do 30 km/h (ok. 4,5 proc. Przekroczeń). Dość dobrze wyglądają też statystyki kierowców nieprzekraczających dozwolonej prędkości - według danych Yanosika blisko 70 proc. użytkowników aplikacji jeździło zgodnie z limitami, a tylko ok. 0,5 proc. przekraczało limit o ponad 50 km/h.

Polacy w tym roku jeździli więcej

Twórcy Yanosika sprawdzili również liczbę wspólnie przejechanych kilometrów użytkowników aplikacji. Zwykle w wakacje pokonuje się ich znacznie więcej, ale tegoroczne wakacje pokazały, że kierowcy użytkujący aplikację lub urządzenia firmy Yanosik, pokonali ich więcej niż przed rokiem. Powstaje zatem pytanie, czy to konsekwencja strachu przed wyższymi mandatami, czy większego zainteresowania dojazdem na wakacje swoimi samochodem?

Wakacje to czas dłuższych tras, ale również potrzeby większego wsparcia kierowców. W tym okresie odnotowujemy nie tylko wzrost wspólnie przejechanych kilometrów, ale również nowych użytkowników, którzy decydują się na dołączenie do naszej społeczności

- mówi Andrzej Mejer, Yanosik

Kilometry przejechane przez kierowców z aplikacją Yanosik Yanosik

Największy wzrost liczby kilometrów twórcy Yanosika odnotowali w czerwcu tego roku, w porównaniu do tego samego miesiąca w 2021 roku (+29 proc). Był to głównie efekt wzmożonych podróży w czasie długiego weekendu czerwcowego, który w tym roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem zmotoryzowanych Polaków.

W lipcu twórcy Yanosika odnotowali wzrost wspólnie przejechanych kilometrów o 18 proc, co jest efektem wyjazdów wakacyjnych, tak samo jak i w sierpniu, w którym użytkownicy aplikacji przejechali o 16 proc. kilometrów więcej niż w 2021 roku.