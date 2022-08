Nowe przepisy już za trzy tygodnie. Koniec z kursami doszkalającymi, a punkty będą ważne dłużej

Zobacz wideo Wyprzedzanie na łuku i linii ciągłej na DK 8. Skutek: mandat i punkty karne

Nowy taryfikator mandatów, który zaczął obowiązywać w styczniu br., sprawił, że każdy kierowca musi mocno mieć się na baczności. Nawet z pozoru błahe wykroczenia mogą skończyć się bardzo wysokim mandatem. Kara finansowa to jednak nie wszystko, bo teraz zmiany dotkną również punktów karnych.

Od 17 września koniec z kursami doszkalającymi

Nowe przepisy przyniesie rozporządzenie, które wejdzie w życie 17 września, czyli już za niespełna trzy tygodnie. Pierwszą i chyba najgłośniejszą zmianą jest brak możliwości "wymazania punktów karnych". Do 17 września kierowcy mogą jeszcze zapisać się na kurs doszkalający, a po jego ukończeniu z ich konta znika sześć punktów karnych. Taki kurs to wydatek 300 zł, ale dla kierowców, których liczba punktów zbliża się do 24 to najlepszy sposób, aby zmniejszyć ryzyko utraty prawa jazdy.

Ci, którzy wciąż chcą skorzystać z takiej opcji, mają na to jeszcze kilkanaście dni. Choć z pewnością będzie to utrudnione, bo WORD-y zmagają się z ogromną liczbą chętnych. Jak pisała w sobotę PAP, zainteresowanie takimi kursami w niektórych placówkach skoczyło w ostatnim czasie o 100 proc. Nic dziwnego, 17 września możliwość zmniejszenia sobie liczby punktów w taki sposób, zostanie skasowana.

Kolejną zmianą jest wydłużenie ważności punktów karnych. Dziś są one ważne dokładnie rok od daty ich przyznania. Tyle będzie też ważny każdy punkt karny otrzymany najpóźniej 16 września. Od 17 września ważność punktów karnych zostanie wydłużona do dwóch lat.

Co jednak istotne, czas ten liczy się nie od daty przyznania punktów (jak obecnie), ale od daty opłacenia mandatu. Zmiana ma "zachęcić" kierowców do szybszego opłacania mandatów za wykroczenia na drodze.

Policja będzie doliczać więcej punktów karnych

Poza tym zmieni się także taryfikator punktów karnych. Ich liczba za określone wykroczenia na drodze generalnie wzrośnie. Dla przykładu obecnie za przekroczenie prędkości do 10 km/h nie ma punktów karnych, a po 17 września za takie przewinienie kierowca dostanie 1 punkt.

Wzrośnie też liczba wykroczeń, za które będzie można dostać 15 punktów karnych - czyli maksymalny (nie licząc utraty prawa jazdy) wymiar kary. Dwa takie mandaty zawsze będą kończyć się zabraniem uprawnień kierowcy. Obecnie liczba wykroczeń zagrożonych 15-punktową karą wynosi 12, ale po zmianie wzrośnie do 21.

17 września w życie wejdzie również system podwójnych kar. Jeśli kierowca w ciągu dwóch lat od konkretnego wykroczenia popełni je ponownie, dostanie mandat o podwojonej wysokości. Na przykład za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na przejście jest 1500 zł kary, ale popełnienie tego samego wykroczenia po raz drugi to już 3000 kary.



