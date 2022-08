Aż 500 zł mandatu, jeśli zapomnisz o nowym przepisie. Trzeba liczyć sylaby i sekundy

Niezachowanie bezpiecznej odległości było jednym z najbardziej palących problemów polskich dróg. Często żartobliwie o tzw. jeździe na zderzaku mówi się jako o polskim sporcie narodowym. Jednak to nie powód do żartów. Policja często podaje, że nawet co piąty wypadek lub kolizja na autostradzie mogą być spowodowane właśnie zbyt bliską jazdą za pojazdem z przodu. Dlatego mówimy o "jeździe na zderzaku" - kierowcy, czasem dosłownie, jadą zderzak przy zderzaku.

REKLAMA

Już od jakiegoś czasu taka jazda jest zakazana. Grozi za nią od 300 zł do 500 zł mandatu. Warto sobie o tym przypomnieć akurat teraz, ponieważ wielu z nas lada chwila ruszy w trasę. I nie skupiajmy się na mandacie. Bezpieczna odległość może wam uratować życie. Warunki na polskich drogach w ten weekend sprawdzisz na stronie głównej gazety.pl.

Zobacz wideo Odblaskowe ludziki ustawione przy przejściu dla pieszych

Bezpieczna odległość - gdzie

Obowiązek zachowania bezpiecznej odległości dotyczy dróg szybkiego ruchu. To oznacza, że jazda na zderzaku zakazana jest na drogach ekspresowych (oznaczonych jako "S") i autostradach ("A"). Na drogach krajowych i w terenie zabudowanym można jechać bliżej poprzedzającego pojazdu. Jednak i tutaj stanowczo odradzamy przysłowiową jazdę na zderzaku.

Nowe przepisy określają bezpieczną odległość jako połowę aktualnej prędkości, czyli kierowca jadący 100 km/h musi jechać 50 m za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m.

Policjant nie odpuści. Za te wykroczenia posypie się 15 punktów karnych. Za chwilę

Bezpieczna odległość - wyjątki

Bezpieczna odległość dotyczy tylko dróg szybkiego ruchu. Ale i na nich jest jedna sytuacja, w której kierowca może lekko nagiąć powyższy przepis. Tym wyjątkiem są przypadki, w których kierujący pojazdem wykonuje manewr wyprzedzania.

Jazda na słupki

Najprostszą metodą jest tzw. jazda na słupki. Przy każdej drodze ustawione są biało-czerwone słupki informacyjne, które rozlokowano co 100 m. Mogą posłużyć do określania odległości od auta poprzedzającego. Skoro minimalna odległość na autostradzie wynosi 70 m (dzielimy 140 km/h na dwa), to powinniśmy jechać w mniej więcej 3/4 odległości między słupkami.

Reguła dwóch lub trzech sekund

Druga metoda to reguła dwóch lub trzech sekund. Wykorzystajmy dowolny nieruchomy obiekt, np. znak drogowy, przy którym jadący przed nami pojazd się znajduje. Jeśli miniemy wybrany znacznik trzy sekundy później, taki odstęp zapewni bezpieczeństwo oraz komfort ruchu i zarazem umożliwi zareagowanie w razie gwałtownego i niespodziewanego hamowania pojazdu przed nami.Zachowanie bezpiecznej odległości daje pewność, że zawsze będziecie mieć czas na reakcję. To gwarancja komfortu jazdy i bezpieczeństwa.

Policjant zada ci pewne pytanie. Nie znasz odpowiedzi? No to mandat nawet 3000 zł

Dlaczego zachowanie bezpiecznej odległości jest tak ważne?

Jazda na zderzaku jest wyjątkowo niebezpieczna. Zwłaszcza na drodze szybkiego ruchu, drodze ekspresowej lub autostradzie, gdzie poruszamy się z bardzo wysokimi prędkościami. Bezpieczna odległość ma nam pozwolić bezpiecznie zahamować i nie uderzyć w pojazd jadący bezpośrednio przed nami. Oczywiście im wyższa prędkość pojazdów, tym te odległości powinny być większe, by mieć czas na zareagowanie. Przy wyższych prędkościach również konsekwencje takich wypadków są poważniejsze, więc tym bardziej należy starać się utrzymywać właściwą odległość między pojazdami. Dla własnego bezpieczeństwa.

Na drodze zawsze trzeba się kierować zasadą najwyższej ostrożności. Jeśli będziecie jechać zbyt blisko samochodu z przodu, nie zdążycie zareagować na jego gwałtowniejszy manewr. Przykłady? Kierowca przed wami dojeżdża do korka albo ktoś zajechał mu drogę i musi wyhamować. Przyklejeni do zderzaka nie zdążycie sami zwolnić.