Policjant nie odpuści. Za te wykroczenia posypie się 15 punktów karnych. Za chwilę

Nowy taryfikator mandatów już działa. We wrześniu zostanie on uzupełniony nowym taryfikatorem punktów karnych. I w jego przypadku również nie mamy dobrych informacji dla kierowców. Możesz dostać nawet 15 punktów, choć nie wiesz że to wykroczenie.

3 Fot. Sławomir Pawłowski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl