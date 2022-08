Kierowca bmw jechał 182 km/h w obszarze zabudowanym. Nadział się na policjantów z "suszarką"

Zobacz wideo Spieszył się do sądu na rozprawę, więc postanowił nie zatrzymywać się do kontroli policyjnej

Przekraczenie prędkości na polskich drogach - pomimo apeli policji - jest codziennością, jednak zazwyczaj kierowcy jadą o 15, 20 czy 30 km/h zbyt szybko. Tym razem kierowca przekroczył prędkość o ponad 100 km/h i zrobił to w mieście.

Przekroczył prędkość o ponad 100 km/h w obszarze zabudowanym

Kierowca został zatrzymany na Alei Królowej Jadwigi we Włocławku, gdzie policjanci prowadzili kontrolę prędkości. Miejsce to jest w obszarze zabudowanym i obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 80 km/h. Kierowca bmw musiał wyróżniać się z tłumu innych aut, bo jechał zdecydowanie szybciej. Zmierzono mu prędkości aż 182 km/h.

Mężczyzna został oczywiście zatrzymany przez patrol, ale nie tłumaczył, co było przyczyną tak szybkiej jazdy. Policja nie wspomina też, jaki był wynik pomiaru alkomatem, dlatego można zakładać, że był trzeźwy.

Kierowcę ukarano na miejscu mandatem w wysokości 2500 zł oraz 10 punktami karnymi. Na razie musi też powstrzymać się przed dalszym wsiadaniem za kółko, bo jego prawo jazdy zatrzymano na 3 miesiące.