Nowe znaki na drogach. Kierowcy nie będą się gubić. Warszawa i Kraków inaczej

Na polskich drogach szybkiego ruchu pojawiają się nowe nazwy węzłów. Powoli znikają małe miejscowości (np. Stryków lub Piątek na A2), które kojarzyli mieszkańcy danego regionu, a na znakach kierowcy będą widzieć nazwy znacznie bardziej znane. Nowe zasady nazewnictwa jak najbardziej jednoznaczne dla podróżujących. Do tego od 2013 r. GDDKiA wprowadza na drogi oznakowanie eksperymentalne. Chwaliliśmy i opisaliśmy je tutaj:

Jak teraz nazywa się węzły w Polsce?

Węzły drogowe oznacza się nazwami pobliskich miast lub miejscowości, posiadających istotne znaczenie gospodarcze lub komunikacyjne, w szczególności tych których liczba mieszkańców jest większa niż 100 tys. (...) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się oznaczanie węzłów drogowych nazwami miejsc geograficznych istotnych z punktu widzenia historycznego lub kulturowego

- tłumaczy GDDKiA w oficjalnym komunikacie. Z reguły nazwy węzłów powinny być jednoczłonowe (składające się z jednego słowa) i nie powtarzać się. Oczywiście w przypadku miast lub miejsc geograficznych z dwuczłonową nazwą dopuszcza się stosowanie dłuższych.

Co więcej, w przypadku zlokalizowania w pobliżu danego miasta od dwóch do czterech węzłów drogowych stosuję się oprócz nazwy miasta określenie położenia geograficznego części miasta, do której prowadzi droga wychodząca z tego węzła. Tak dopisywane są np. nazwy dzielnicy albo ważnego, znanego w całej Polsce punktu. GDDKiA podaje takie przykłady z S3 i A1:

Zielona Góra Południe,

Zielona Góra Północ,

Częstochowa Północ,

Częstochowa Jasna Góra,

Częstochowa Blachowni,

Częstochowa Południe.

Dużo nowych nazw na polskich drogach

Drogowcy ostatnio pełną parą wdrażają nowe oznaczenie. Praktycznie w całej Polsce. Na A1 węzły Rząsawa i Blachownia już podczas budowy zmieniono na Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia. Z kolei pod Bydgoszczą Aleksandrowo, Tryszczyn, Pawłówek, Lisi Ogon zmieniono na Bydgoszcz Północ, Bydgoszcz Opławiec, Bydgoszcz Zachód i Bydgoszcz Miedzyń.

Sporo zmian zauważą także kierowcy, jeżdżący drogami szybkiego ruchu w okolicy Warszawy. Na autostradzie A2, na przecięciu z obecną DK2, planowano węzeł Konik, który miał mieć docelową nazwę Warszawa Wschód. Ustawiono jednak tablice z nazwą Halinów od siedziby gminy, przez teren której przebiega ten odcinek A2. Z kolei węzeł Warszawa Wschód znajdzie się na przecięciu obwodnicy stolicy z obecną DK2 w Zakręcie. Analogicznie jak węzeł Warszawa Zachód położony na przecięciu obwodnicy z DK92. Z kolei planowane węzły Ursynów, Rembertów, Wólka Węglowa i Chomiczówka zyskają dwuczłonową nazwę z Warszawą na początku.

Porządek zapanuje także na S14. Węzeł Łódź Teofilów został przemianowany na Aleksandrów Łódzki. Tu uwaga. Węzeł, który wcześniej miał się tak nazywać, to teraz Zgierz Zachód.

Na autostradzie A2, w miejsce węzła Swoboda i Cicibór pojawią się Siedlce Zachód i Biała Podlaska. Na S6 budowany węzeł w pobliżu wioski Gorzebądz został nazwany Sianów Zachód.

Prościej ma być także na S19 w województwie podkarpackim. Robocze nazwy węzłów, które zostaną oddane w tym roku kierowcom (Podgórze, Nowy Kamień i Kamień) przemianowano na Jeżowe, Nowa Sarzyna i Łowisko. Na południe od Rzeszowa, w miejsce roboczej nazwy Iskrzynia pojawi się nazwa docelowa Krosno.

Kierowcy w Warszawie mają znaki, o których marzyli. Teraz czas na całą Polskę

Dwa wyjątki dla dwóch metropolii. Warszawa i Kraków mają ringi, dostaną więc "R"

Na tablicach informujących o nazwach węzłów umieszczony jest graficzny symbol węzła oraz, w ramach oznakowania eksperymentalnego na części dróg, jego kolejny numer. Wyjątkiem będą dwa miasta z pełną obwodnicą (ringiem) - Kraków i Warszawa. Na części znaków wyniesionych w ramach oznakowania eksperymentalnego z nazwą węzłów mogą pojawić się docelowo numery z dużą literą R na początku.

Nazwy węzłów są tylko nazwą skrzyżowania, a do określania i wyboru kierunku jazdy służy oznakowanie kierunkowe.