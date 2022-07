Ferrari 458 Italia w służbie czeskiej policji. Włoskie superauto skonfiskowano przestępcom

Czeska policja wydała ponad 300 tys. koron (prawie 60 tys. zł) na przebudowę włoskiego supersamochodu Ferrari 458 Italia na radiowóz policji drogowej. W komunikacie poinformowano, że koszty dostosowania pojazdu do służby w czeskich służbach były niższe niż zakup nowej Skody Scala, która jest obecnie najpopularniejszym radiowozem u naszych południowych sąsiadów. Podstawowa czeskiego hatchbacka kosztuje na tamtym rynku prawie 420 tys. koron (ok. 80 tys. zł).

REKLAMA

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ferrari udało się wcielić do służb niewielkim kosztem, ponieważ zostało przejęte przez czeską policję w ramach konfiskaty mienia przestępczego. To jeden z najcenniejszych pojazdów, jakie zabezpieczono do tej pory korzystając z prawnej furtki. W samym 2021 roku czeskie władze przejęły 900 samochodów.

Większość z nich została sprzedana, a dochody wykorzystano na pokrycie szkód wyrządzonych przez przestępców. Natomiast mniejsza część samochodów została wcielona do służby w policyjnym parku samochodów służbowych.

Jeżeli miałbym wymienić jedną z działalności, w której znacząco udaje nam się korzystać z ustawowych uprawnień, muszę wspomnieć o zabezpieczeniu majątku pochodzącego z działalności przestępczej. Tylko w ubiegłym roku zabezpieczyliśmy w ten sposób aktywa o wartości prawie 7 mld koron i jestem przekonany, że w przyszłości będziemy równie skuteczni

- powiedział generał Tomas Kubik, zastępca Komendanta Głównego Policji. Czesi podkreślają, że Ferrari będzie służyć na drodze w walce z niebezpiecznymi kierowcami, a także podczas pościgów skradzionych samochodów czy nielegalnych międzynarodowych wyścigów.

Samochód trafił do jednej ze specjalnych jednostek – Departamentu Nadzoru Specjalnego Republiki Czeskiej. Tylko odpowiednio przygotowani funkcjonariusze będą mogli korzystać z nowego samochodu służbowego.

Ferrari jest rodzynkiem we flocie czeskiej policji, ale od kilku lat służby korzystają m.in. z BMW Serii 7 w wersji Long, a w ręce funkcjonariuszy trafiły właśnie zupełnie nowe BMW 540i xDrive.

Czeska policja ma nowy bat na piratów drogowych. Odebrali szybkie kombi od BMW