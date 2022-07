Jak bardzo nagrzewa się auto na słońcu? Zostawiłem na chwilę termometr, pokazał 50 stopni

Wielu kierowców irytuje się ciągłym straszeniem upałami i kolejnymi artykułami-grozy, w których są na każdym kroku pouczani, żeby nie zostawiać dzieci lub zwierząt w samochodzie. To jednak jeden z tych tematów, które warto powtarzać i przypominać. W każde lato dochodzi do kilku tragicznych przypadków. Przypomnijmy dwie historie z poprzedniej fali upałów. Jedną ze szczęśliwym zakończeniem, drugą - tragicznym.

REKLAMA

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Historia ze Szczecina wstrząsnęła Polską

W 2022 r. mieliśmy już jeden bardzo głośny przypadek. Pod koniec czerwca polskimi mediami wstrząsnęła historia ze Szczecina. Rano matka półtorarocznego Szymona zabrała go rano wraz ze starszym rodzeństwem do samochodu i pojechała do pracy. Po drodze starsze z rodzeństwa zostało w przedszkolu. Po pracy kobieta poszła odebrać dzieci. W żłobku jednak zdziwieni pracownicy uświadomili kobiecie, że tego dnia nie przywiozła syna.

Kobieta zorientowała się wtedy, że dziecko cały czas jest w samochodzie. Niestety, chłopiec nie dawał już żadnych oznak życia. Nie pomogli też wezwani na miejsce ratownicy. Mimo prób reanimacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych dziecka.

Szczecin. Matka zapomniała o półtorarocznym dziecku w aucie. Chłopiec nie żyje

To skrajny przypadek, ale dwa dni wcześniej informowano o pozostawionym dziecku w pasażu handlowym w Małopolsce. Uwagę jednej z tamtejszych ekspedientek przykuł płacz dziecka dobiegający z jednego z zaparkowanych tam samochodów. Dziecko było bez opiekuna w rozgrzanym samochodzie. Na szczęście drzwi auta były niezaryglowane, dzięki temu pani Dagmarze udało się dostać do dziewczynki i ją uspokoić. Sprzedawczyni wezwała też na miejsce policję. Wszystko skończył się szczęśliwe. Nie musiało.

Samochód na słońcu wcale nie potrzebuje dużo czasu, żeby się potwornie nagrzać

Wnętrze samochodu nagrzewa się w moment i nie potrzebuje do tego wcale tropikalnych upałów. Bardziej od kolejnych ścian tekstu na wyobraźnię działają fakty. Dlatego postanowiliśmy zrobić mały amatorski eksperyment. Kiedy go rozpoczęliśmy w Warszawie było 30 stopni. Nie ma więc jeszcze mowy o ekstremalnych warunkach W tym tygodniu będą w Polsce miejsca, gdzie termometry mają pokazać pod 40 stopni.

Przed ruszeniem spod domu zawiesiłem czujnik termometru na fotelu i ustawiłem klimatyzację na 20,5 stopnia. Zaparkowałem pod redakcją, a urządzenie pokazało 20,6 stopnia. To wskazanie "out" na zdjęciu, które wskazuje, ile stopni rejestruje czujnik przy siedzeniu.

Nagrzewanie się samochodu w słońcu fot. Filip Trusz

Nagrzewanie się samochodu w słońcu fot. Filip Trusz

Minęła lekko ponad godzina, a termometr wskazywał 45 stopni, a w aucie panował absolutny zaduch. Wszedłem tylko na chwilę, żeby zrobić zdjęcie, a poczułem się na saunie. Dla małego dziecka albo osoby starszej to już skrajnie nieprzyjazne warunki. Zwłaszcza, że w zamkniętym samochodzie nie ma praktycznie żadnego przewiewu powietrza.

Nagrzewanie się samochodu w słońcu fot. FT

Kolejne minuty i wnętrze rozgrzało się do ponad 50 stopni.

Nagrzewanie się samochodu w słońcu fot. FT

Warto też zauważyć, że mamy tu do czynienia z nowym samochodem z przyciemnianymi szybami z filtrem UV. W dodatku auto jest czerwone, a nie ciemne, jak wiele aut w Polsce. Czarny lakier i zwykłe szyby oznaczałaby jeszcze wyższe temperatury. Jednak już w naszej czerwonej fieście zrobiło się nieznośnie.

Jak szybko nagrzewa się auto? Niektóre badania mówią o jeszcze wyższych temperaturach

Z pomiarów wykonywanych podczas różnych eksperymentów wynika, że w słoneczny ciepły dzień w ciągu 30 minut wnętrze auta może nagrzać się do temperatury nawet 55 st. C, a po godzinie może zbliżyć się nawet do 65-70 st. C. Czy to dużo? Tak, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy do czynienia ze stosunkowo małym pomieszczeniem, bez żadnej wentylacji, a dziecko jest znacznie bardziej wrażliwe na wysokie temperatury i szybciej się odwadnia.

Niedawno opisywaliśmy badania, które przeprowadził Uniwersytet Stanford w Kalifornii. Wynika z nich, że dzieci pozostawione w aucie są narażone na śmiertelne niebezpieczeństwo, nie tylko podczas upałów, ale nawet w te chłodniejsze dni lata.

W te upały przypomnij sobie zasadę 5 minut. Klimatyzacja będzie działać dużo lepiej

Zdarzają się przypadki śmierci dzieci w dni, kiedy temperatura na zewnątrz nie przekracza 21-22 st. C

– powiedziała Catherine McLaren, główna autorka badania na Uniwersytecie Stanford i instruktorka medycyny ratunkowej. Z badań wynika, że nawet w pochmurne dni, kiedy temperatura znajduje się w przedziale od 20 do ok. 30 st. C, temperatura wnętrza po godzinie może być już o ponad 22 st. C wyższa niż w otoczeniu, przy czym już po pół godziny osiąga niemal 20 st. wzrost. To pokazuje, jak mylna może być ocena rodziców co do zagrożenia.

W chłodny dzień nie jest ci gorąco, więc wierzysz, że będzie dobrze. Tak naprawdę temperatura otoczenia nie ma znaczenia, gdy mamy słoneczny dzień

– skomentowała James Quinn, profesor specjalizujący się w medycynie ratunkowej i współautor badania. Naukowczyni dość obrazowo porównał auto do szklarni, która może być ogrzana zimą przez promienie słoneczne i to do dość wysokich temperatur.