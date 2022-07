Robert Lewandowski dostanie nowe auto służbowe

Transfer Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony to bez wątpienia najgłośniejszy transfer tego lata. Najlepszy polski piłkarz spełnił swoje marzenie i zagra w jednym z najsłynniejszych klubów świata. Przeprowadzka „Lewego" do Hiszpanii oznacza także, zakończenie blisko 10-letniej współpracy z Audi, które od lat nie tylko sponsorowało bawarski klub, ale także dostarczało służbowe auta jego piłkarzom.

Ostatnim samochodem Roberta Lewandowskiego w Niemczech, było Audi RS e-tron GT, które dostał w 2021 roku. Jednak w historii występów naszego najlepszego snajpera, modeli Audi było znacznie więcej. Przed erą elektryfikacji parku służbowego piłkarzy Bayernu, Robert jeździł. m.in. RS6 Avant o mocy 560 KM, SUV-em Q8, RS7 Sportback i e-tronem 55 Quattro.

Po przejściu do Barcelony wybór aut służbowego będzie jednak znacznie mniejszy. Kataloński klub aktualnie związany jest kontraktem sponsorskim ze sportową submarką Seata, czyli Cuprą, której notabene siedziba mieści się w tym samym mieście co stadion Bullgrany. Co ciekawe jeszcze do 2019 roku piłkarze Barcelony także jeździli służbowo Audi.

Wiadomo już, że Lewandowski już niebawem pod stadion FC Barcelony będzie podjeżdżał modelem Formentor, który jest aktualnie oficjalnym modelem klubu z Katalonii. Prawdopodobnie w ręce Polaka trafi topowa wersja VZ5 z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 390 KM. Jej wartość rynkowa to ponad 320 tys. zł. W tej wersji hiszpański SUV jest nie tylko drogi, ale także piekielnie szybki – na rozpędzenie się do pierwszej „setki" potrzebuje zaledwie 4,2 sekundy.