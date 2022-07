BMW E46 czy Audi A4 B6. Kto rządzi w Polsce? Dwa wschodnie województwa inaczej

Więcej ciekawostek ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie głównej gazety.pl

REKLAMA

Do Polski w zeszłym roku ściągnęliśmy niemal milion samochodów. Licznik zatrzymał się dokładnie na 939 906 autach. Znakomita większość z nich przyjechała do nas z Niemiec i są to modele niemieckich producentów. Król polskiego rynku wtórnego? Od lat niezmiennie Audi A4. Oto pierwsza dziesiątka najczęściej ściąganych aut:

Audi A4 - 28 173 szt.

Opel Astra - 26 824 szt.

Volkswagen Golf - 25 254 szt.

BMW serii 3 - 19 663 szt.

Audi A3 - 17 389 szt.

Opel Corsa - 16 168 szt.

Ford Focus - 15 406 szt.

Volkswagen Passat - 14 832 szt.

Ford Fiesta - 14 040 szt.

Audi A6 - 13 155 szt.

BMW serii 3 E46 vs Audi A4 B6. Pełnokrwiste premium za cztery wypłaty

Widzimy, że Audi A4 zdecydowanie odstawia tutaj swoich bezpośrednich konkurentów. BMW serii 3 załapało się na czwarte miejsce, ale strata do rywala z Ingolstadt jest ogromna. Ale czy tak samo jest, jeśli chodzi o samo zainteresowanie poszczególnymi modelami. Wręcz przeciwnie. Kiedy spojrzymy na używane klasyki klasy premium, których Polacy poszukują na rynku wtórnym, to dużo częściej szukamy BMW. Wyciągnęliśmy kilka-mapek ciekawostek z Google.

Zobacz wideo BMW pędziło 237 km/h. 2500 zł mandatu dla pirata drogowego

BMW E46 czy Audi A4 B6?

Jeśli spojrzymy na dość leciwe, ale wciąż pożądane generacje E46 oraz B6, to mapa Polski świeci się na czerwono, co w naszym przykładzie oznacza trójkę z tamtych lat. Audi A4 B6 udało się zdobyć przewagę tylko w dwóch wschodnich województwach - lubelskim i podkarpackim. Całą resztę Polski bierze dla siebie E46. Wykres zainteresowania pokazuje, że oba samochody notowały podobne spadki i wzrosty zainteresowania.

Ciekawie prezentuje się ostatni miesiąc. W BMW widać duży wzrost zainteresowania, a w Audi - spadek. Znając polskich kierowców, to za jakiś czas się to wyrówna.

BMW E46 czy Audi A4 B6 fot. Google Trends

BMW E46 czy Audi A4 B6 fot. Google Trends

Na mapach, na których prezentowano są wyniki w Google im intensywniejsza barwa, tym więcej osób w danym województwie wpisuje w wyszukiwarkę dane hasło. Stara trójka i A-czwórka wyraźnie cieszą się uznaniem zwłaszcza na wschodzie Polski. Widać to przede wszystkim przy B6, gdzie Warmia i Mazury, Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie mają mocną granatową barwę.

Czy to dziwi? Oczywiście, że nie. Produkcja obu modeli zakończyła się w okolicach 2005 i 2006 roku. Mają już swoje lata, a przez to znacznie potaniały. Duże zainteresowanie w biedniejszych regionach Polski wynika właśnie z tego.

BMW E46 czy Audi A4 B6 fot. Google Trends

W nowszych generacja BMW bierze wszystko

Zerknęliśmy też na dwie kolejne generacje bestsellerów. Audi A4 B7 (2004-2008) oraz BMW serii 3 E90 (2004-2012). Tu już nie ma mowy o równej walce. Choć w statystykach importu tego nie widać, to BMW serii 3 okazuje się bezkonkurencyjne. Na mapie Polski za ostatnie 12 miesięcy nie ma ani jednego regionu Polski, gdzie pojawiłby się kolor niebieski. Najbliżej było w warmińsko-mazurskim, gdzie padł wynik w procentach 52 do 48 dla E90.

E90 vs. B7 fot. Google Trends

E90 vs. B7 fot. Google Trends

W przypadku Audi A4 B7 jeszcze wyraźniej widać zainteresowanie mieszkańców wschodniej Polski. BMW serii 3 E90 także intensywniejsze kolory widać po prawej stronie mapy, ale różnice są znacznie mniej wyraźne.

E90 vs. B7 fot. Google Trends