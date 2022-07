Ciekawostki Moto.pl. BMW prawie wykupione przez Mercedesa. Markę uratował jeden model

9 grudnia 1959 odbyło się zgromadzenie akcjonariuszy, na którym zaproponowano sprzedaż części akcji koncernowi Daimler - Benz AG. Przeciwnicy tego projektu przekonywali jednak, że rozpoczęta właśnie sprzedaż nowego modelu BMW 700 oraz – będący w fazie prac – zupełnie nowy pojazd, mogą odwrócić tę sytuację. BMW dostało ostatni szansę.

Inspiracją do powstania modelu BMW 700 był sukces handlowy jaki odnosiły pojazdy Volkswagena. Inżynierowie BMW zaproponowali pojazd podobny stylistycznie i technicznie do Volkswagena 1500 (upodobnienie było tak duże, że zrezygnowano nawet z „nerki" na atrapie przedniej). Posiadał on dwudrzwiowe nadwozie z wyraźnie zarysowanymi trzema bryłami, duże okrągłe światła z przodu umieszczone na narożach błotników i .. chłodzony powietrzem silnik umieszczony z tyłu. Na bazie tego pojazdu powstały jeszcze dwie wersje: pierwszym był mały coupe odnoszący sukcesy na torach wyścigowych, a drugim mały kabriolet. Produkcję tych samochodów zakończono w roku 1965.

Sportowa limuzyna

Nowy model który, był punktem przetargowym podczas zgromadzenia akcjonariuszy, zaprezentowano w roku 1962.

Był to prawdziwy przełom nie tylko w historii firmy, ale również w historii motoryzacji. Po raz pierwszy bowiem wprowadzono do seryjnej produkcji model będący do dzisiaj połączeniem zalet małego, ale komfortowego samochodu i modeli sportowych.

Pojazd nazwano BMW 1500, a cyfra użyta w nazwie oznaczała jednostkę napędową w jaką został wyposażony (w planach było rozszerzenie produkcji o dalsze wersje silnikowe). Była to czterodrzwiowa limuzyna o długości ok. 440 cm i wadze ok. 950 kg. Prędkość maksymalną producent podawał 160 km/h, a przyspieszenie do 100 km/h - poniżej 13 sek.

Był więc to pojazd bardzo dynamiczny, odmienny od wszystkich pojazdów oferowanych wówczas na rynku. Najważniejsze zaletą była jednak całkowicie nowa konstrukcja

wszystkich podzespołów, w związku z czym zapewniał duże bezpieczeństwo (m.in. dwuobwodowy układ hamulcowy), dobre warunki trakcyjne i niskie zużycie paliwa.

Sukces na rynku, jaki odniósł model „1500" spowodował większe nakłady finansowe na dalsze prace badawcze.

Dzięki temu w krótkim czasie samochód otrzymał trzy następne silniki: 1600 ccm, 1800 ccm i 2000 ccm.

Największym wydarzeniem kolejnych lat były jednak nie nowe wersje silnikowe, a nowe nadwozie.

W roku 1966 firma zaproponowała nieco mniejszy dwudrzwiowy model bazujący na wersjach dotychczas produkowanych. Identyczne były równie silniki. Pojazdy nowej serii oznaczono jak poprzednie, z tą tylko różnicą, że na końcu oznaczenia widniała cyfra „2" (BMW 1602, 1802, 2002).

Tak narodził się mit BMW trwający do dnia dzisiejszego.