Dobre wieści z budowy S19 Via Carpatia. Ważny odcinek od węzła Krosno

Via Carpatia, czyli jedna z najważniejszych tras nie tylko w Polsce

Via Carpatia to europejska trasa, która ma połączyć południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozrusza handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. W Polsce Via Carpatia w znacznej mierze będzie się pokrywać z drogą ekspresową S19.

570-kilometrowa S19 to ekspresówka przebiegająca przez wschodnią część kraju. Łączy granicę ze Słowacją, Rzeszów, Lublin z Białymstokiem, a dalej pozwoli pojechać na Białoruś. Politycy często nazywają ją "drogą życia" dla wschodniej Polski. Wcale więc nie dziwi, że drogowcy chwalą się każdym kolejnym oddanym odcinkiem, a kierowcy chętnie śledzą informacje o postępach prac.

Via Carpatia na Podkarpaciu

Droga S19 Via Carpatia w województwie podkarpackim będzie miała około 169 km. Całkiem sporo kilometrów ekspresówki już oddano kierowcom, a ponad 40 jest budowanych:

81,8 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Rzeszów Południe),?????

42,2 km - w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe - Babica oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica - Jawornik, Krosno - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla),????

42,3 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik - Lutcza, Lutcza - Domaradz, Domaradz - Iskrzynia, Dukla - Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. - Jasionka).?

Przygotowania do kolejnego ważnego odcinka

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że złożono do wojewody wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10 km drogi ekspresowej S19 między węzłami Krosno i Miejsce Piastowe.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest wiosną przyszłego roku, po uzyskaniu decyzji ZRID

- czytamy w oficjalnym komunikacie. Nowa droga będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. Powstaną dwa węzły drogowe: Krosno (nazwa węzła z etapu projektowania: Iskrzynia) i Miejsce Piastowe. Węzeł Krosno połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R, natomiast węzeł Miejsce Piastowe stanowić będzie połączenie z drogą krajową nr 28.

W planach jest także budowa dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad drogą ekspresową, trzech przejść dla zwierząt oraz trzech przepustów pod trasą główną. W miejscowości Widacz droga ekspresowa poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże - Krościenko. Droga zostanie wyposażona również w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska.

Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. W celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi, wybudowany zostanie Obwód Drogowy zlokalizowany w miejscowości Miejsce Piastowe.

Kiedy drogą pojadą kierowcy?

GDDKiA podaje, że wszystkie prace związane z odcinkiem S19 Krosno (Iskrzynia) - Miejsce Piastowe powinny zostać zakończone w 2025 roku.

Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2021-2025, z czego 10 miesięcy to projektowanie, 7 miesięcy uzyskanie decyzji ZRID, a 19 miesięcy budowa. Do tego należy także doliczyć trzy okresy zimowe, tj. 12 miesięcy, których nie wlicza się do czasu objętego projektowaniem.