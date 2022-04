Kierowcy dostali nowy odcinek S19 Via Carpatia. Krótki, ale z kluczowym mostem

Via Carpatia, czyli jedna z najważniejszych tras nie tylko w Polsce

Via Carpatia to europejska trasa, która ma połączyć południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozrusza handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. W Polsce Via Carpatia w znacznej mierze będzie się pokrywać z drogą ekspresową S19.

570-kilometrowa S19 to ekspresówka przebiegająca przez wschodnią część kraju. Łączy granicę ze Słowacją, Rzeszów, Lublin z Białymstokiem, a dalej pozwoli pojechać na Białoruś. Politycy często nazywają ją "drogą życia" dla wschodniej Polski. Wcale więc nie dziwi, że drogowcy chwalą się każdym kolejnym oddanym odcinkiem, a kierowcy chętnie śledzą informacje o postępach prac.

Via Carpatia nie jest już tylko kolorami na mapie

Po dzisiejszym udostępnieniu do ruchu kolejnego odcinka drogi S19, kierowcy mają już do dyspozycji ponad 213 km trasy Via Carpatia na terenie Polski. W samym województwie podkarpackim to blisko 82 km. Obecnie ponad 270 km Via Carpatii, jest w realizacji. W najbliższych latach sukcesywnie będziemy oddawać do ruchu kolejne odcinki tej niezwykle ważnej drogi.

- powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Tuż przed majówką kierowcom oddano ostatni element szlaku Via Carpatia pomiędzy granicą województw lubelskiego i podkarpackiego a Rzeszowem. To odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem.

Połączenie brzegów Doliny Dolnego Sanu. Imponujący most

Odcinek ma 8,2 km długości. Łączy Zdziary z Rudnikiem nad Sanem. Liczba kilometrów nie robi wrażenia, ale zdecydowaniem najciekawszy jest tutaj most na Sanie. Ma 392 metry długości i 30 metrów szerokości.

GDDKiA podkreśla, że przęsło nurtowe wybudowane w technologii nawisowej jest pod względem długości trzecim w Polsce. Pierwszy jest most w Grudziądzu w ciągu A1 (przęsło o długości 180 m), a drugi - most na POW w Warszawie (długość 180 m). W przypadku nowego mostu przez rzekę San mówimy o długości 142 m.

Obiekt składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z trzema pasami ruchu po 3,50 m oraz oddzielonym od jezdni chodnikiem dla obsługi. Przy budowie mostu wykorzystano 2 tys. ton stali zbrojeniowej i ponad 13 tys. m3 betonu. Powierzchnia obu jezdni sięga 9 tys. m2. Most pełni również funkcję ekologiczną jako przejście dla zwierząt na obu brzegach rzeki San.

GDDKiA ma jeszcze kilka ciekawych liczb

Do wykonania wszystkich obiektów inżynierskich zastosowano prawie 4 tys. ton stali zbrojeniowej i około 27 tys. m3 betonu. Na tym odcinku S19 wykonano także ponad 800 tys. m3 wykopów, milion m3 nasypów a wybudowane nawierzchnie to 210 tys. m2. Jeden z wykopów ma głębokość 13 metrów. GDDKiA informuje także, że na całym odcinku nasadzono 46 tys. sztuk różnych gatunków drzew, krzewów i pnączy.

Wykonawcą odcinka była firma Mosty Łódź. Prace budowlane trwały 31 miesięcy.