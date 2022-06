Ford otwiera zamówienia na nowego pickupa. Nie jest tani, ale jest hardkorowy

Ford Ranger Raptor drugiej generacji niebawem wyjedzie na drogi. Polski importer ujawnił na początku tego roku cennik, który otwiera kwota w wysokości 284 800 zł netto. Klienci mogą już korzystać z konfiguratora dostępnego na stronie producenta, a także odwiedzać dilerów w celu złożenia zamówienia. Dostawy pierwszych egzemplarzy rozpoczną się jeszcze jesienią tego roku.

Nasi klienci mają już możliwość stworzenia swojego wymarzonego Rangera Raptora następnej generacji – mogą eksperymentować z gamą opcji dzięki naszemu konfiguratorowi online. Bez względu na to, jaką konfigurację wybiorą, Ranger Raptor zawsze będzie zapewniał doskonałe wrażenia z jazdy w terenie, z których jest powszechnie znany.

- mówi Hans Schep, Dyrektor Generalny Ford Pro Europe. Ford Ranger Raptor to najbardziej wyczynowa wersja najpopularniejszego pickupa w Europie. Samochód został opracowany przez ekipę Ford Performance z myślą o najbardziej wymagających entuzjastach sportowej jazdy po wertepach.

Auto jest zasilane 3-litrowym silnikiem EcoBoost V6, a do tego wyposażone w wyczynowe zawieszenie przygotowane przez firmę FOX. Kierowca ma do wyboru siedem trybów jazdy, które są zróżnicowane w zależności od nawierzchni. Aktywny układ wydechowy oferuje aż cztery tryby pracy, dostosowane do różnych warunków jazdy.

W ręce kierowcy i pasażerów oddano nowe rozwiązania multimedialne. Na pokładzie pojawił się 12,4-calowy, cyfrowy zestaw wskaźników, a także 12-calowy ekran dotykowy umieszczony centralnie, który jest centrum łączności i rozrywki pracującym w systemie Ford SYNC 4A.

Producent przygotował wiele ciekawych opcji kolorystycznych dla modelu nowej generacji, Wśród kolorów znajdziemy takie warianty jak Arctic White, Blue Lightning i Code Orange. Oprócz tego przygotowano kilka ciekawych pakietów wyposażenia takich jak pakiet Raptor Exterior Dress-Up, pakiet Splash Decal, funkcjonalne relingi i chroniące ładunek rolety.