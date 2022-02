Już jest! Nowy Ford Ranger Raptor pokazany światu. Będzie miał silnik V6

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Ford Ranger Raptor nowej generacji stał się faktem. Ma za zadanie pokonywać górskie szlaki, nieprzyjazne pustynie, a także inne miejsca, gdzie normalne auta nie dałyby sobie rady. Takie przynajmniej jest założenie.

Zobacz wideo W Mustangu Mach-E, duch Mustanga nie zginął. Sprawdzamy forda nowej ery

Nowy Ford Ranger Raptor – wygląd

Nowy Raptor posiada poszerzone nadkola, reflektory w kształcie litery C, duży napis FORD na grillu i porządny przedni zderzak.

Pod poszerzonymi błotnikami znajdują się 17-calowe felgi. Otwory wentylacyjne, elementy aerodynamiczne oraz stopnie boczne, wykonane z aluminiowych odlewów, podkreślają styl i funkcjonalność pickupa. Diodowe oświetlenie tylne stanowi nawiązanie stylistyczne do przednich reflektorów, natomiast tylny zderzak w kolorze Precision Grey wyposażono w zintegrowany stopień oraz hak holowniczy, umieszczony na tyle wysoko, by uniknąć pogorszenia kąta zejścia.

Ford Ranger Raptor 2022 Ford

We wnętrzu znajdziemy sportowe fotele. Akcenty zostały pomalowane na kolor pomarańczowy, co współgra z oświetleniem wnętrza (bursztynowy kolor). Przed kierowcą znajduje się kierownica obszyta skórą oraz łopatki do zmiany biegów.

Widoczny jest również ekran informacyjno-rozrywkowy o rozmiarze 12’’, cyfrowy zestaw wskaźników, a także jest dostępny dziesięciogłośnikowy zestaw audio.

Nowy Ford Ranger Raptor – silnik i rozwiązania techniczne

Nowy Ranger Raptor ma być najbardziej zaawansowanym Rangerem w historii modelu.

Pod maską nadal znajduje się ten sam wysokoprężny silnik 2-litrowy, ale pojawił się również całkowicie nowy 3-litrowy silnik benzynowy V6 EcoBoost, z którego specjaliści z Ford Performance wykrzesali 288 KM i 491 Nm momentu obrotowego. Co ważne zastosowano w nim system z samochodów wyścigowych, który ma za zadanie zniwelować efekt „turbo-dziury". Ma to być widoczne w szczególności w trybie jazdy Baja. Silnik ten współpracuje z 10-biegową automatyczną przekładnią.

Użytkownik może wybrać brzmienie wydechu za pomocą elektronicznie sterowanego układu wydechowego. W sumie są cztery tryby: Cichy, Normalny, Sport i Baja.

Ford Ranger Raptor 2022 Ford

Inżynierowie Forda przeprojektowali zawieszenie kół. Nowe, wytrzymałe, a jednocześnie lekkie aluminiowe górne i dolne wahacze, przednie i tylne zawieszenie o dużym skoku oraz udoskonalone drążki Watta zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić lepsze panowanie nad pojazdem w trudnym terenie przy dużej prędkości.

Następna generacja 2,5-calowych amortyzatorów FOX z wewnętrznym obejściem Live Valve jest wyposażona w najnowocześniejszy system sterowania, który dysponuje funkcją tłumienia zależnego od pozycji amortyzatora (Position-Sensitive Damping). Amortyzatory o średnicy 2,5 cala są wypełnione olejem wzbogaconym Teflonem, który zmniejsza tarcie o około 50 procent w porównaniu z amortyzatorami stosowanymi w modelu poprzedniej generacji.

Ford Ranger Raptor 2022 Ford

W Raptorze zastosowano również osłony podwozia. Przednia płyta osłonowa jest prawie dwa razy większa niż w standardowym Rangerze nowej generacji, a wykonano ją z wysokowytrzymałej stali o grubości 2,3 mm. Płyta ta w połączeniu z osłoną dolną silnika i osłoną skrzyni biegów, została zaprojektowana w celu ochrony kluczowych elementów takich jak chłodnica, układ kierowniczy, przednia poprzecznica ramy, miska olejowa i przedni mechanizm różnicowy. Podwójne haki holownicze z przodu i z tyłu pomagają wybrać dogodną opcję wyciągnięcia pojazdu z opresji w terenie.

Toyota Tundra Capstone. Na celowniku wcale nie Ford serii F, Silverado i Ram

Po raz pierwszy Ranger Raptor otrzymuje system stałego napędu na cztery koła z zupełnie nową, elektronicznie sterowaną, dwubiegową skrzynią rozdzielczą, połączoną z blokowanymi mechanizmami różnicowymi z przodu i z tyłu.

Do dyspozycji kierowcy oddanych zostało kilka trybów jazdy: Normal, Sport, Slippery (na śliskie nawierzchnie), Rock crawl, Sand, Mud/Ruts i Baja. Trzy pierwsze to typowo drogowe tryby jazdy, a trzy kolejne przeznaczone są do jazdy w terenie.

Dostawy do klientów planowane są na ostatni kwartał tego roku.