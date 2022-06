Peugeot 408: jest podobny zupełnie do niczego

Peugeot 408 zgodnie z nazwą plasuje się pomiędzy kompaktowym modelem 308 a limuzyną klasy średniej 508. Centrala twierdzi, że należy do klasy kompakt, ale rozmiary plasują go co najmniej o pół stopnia wyżej.

W dodatku nie jest SUV-em, bo nie ma żadnych terenowych ambicji. Gdyby tak było w jego numerze znalazłyby się dwa zera tak jak w przypadku modeli 3008, 5008 itd. Peugeot 408 został tylko wyposażony w nieco powiększony prześwit, i osłony dolnej części nadwozia z matowego, niepolakierowanego tworzywa sztucznego. Krótko mówiąc, to prawdziwy crossover.

Peugeot 408 ma bardziej sportowy niż terenowy charakter, ale na razie nie uświadczymy w jego gamie naprawdę mocnych silników, ani wersji z napędem na obie osie. Nowy model ma być atakiem na klasę premium, w której przede wszystkim chodzi o to, żeby się wyróżnić.

Peugeot 408 ma interesujące wymiary: 469 cm długości, 185 cm szerokości i 148 cm wysokości, a jego rozstaw osi mierzy 279 cm. To całkiem sporo jak na kompaktowy model. Prędzej spodziewałbym się, że zabierze klientów Peugeotowi 508 niż 308, ale czas pokaże, kto ma rację. W przypadku Peugeota 408 nieuniknione będą skojarzenia z podobnym modelem bratniej marki, jednak Citroen C5 X, o którym myślicie, jest aż o 11 cm dłuższy od Peugeota 408.

Peugeot 408 fot. ŁK

Peugeot 408 jest jak myśliwiec F-117. Nie jest piękny, lecz interesujący

Nie potrafię powiedzieć, czy nowy model marki z Sochaux podoba mi się, czy nie. Jest z nim trochę jak ze słynnym samolotem myśliwskim Lockheed F-117 Nighthawk wykonanym w technice obniżonej wykrywalności przez radary. Żaden nie jest piękny, ale trudno oderwać wzrok od ich agresywnych, kanciastych linii. Obawiam się jednak, że w przypadku Peugeota 408 wykrywalność przez policyjne radary będzie na standardowym poziomie.

Równie ciekawe jest wnętrze nowego modelu. Miałem okazję w nim siedzieć i dokładnie je obejrzeć. Duży rozstaw osi sugeruje mnóstwo miejsca i rzeczywiście jest go dużo nawet w drugim rzędzie. Brakuje tylko odpowiedniej ilości przestrzeni na stopy pod przednimi fotelami.

Projekt deski rozdzielczej wygląda bardzo ciekawie i pokazuje, w jakim kierunku ewoluują kabiny aut zaprojektowanych w podparyskim centrum w Velizy. Właśnie tam mnie zaproszono na przedpremierowe macanie nowego Peugeota 508.

Przetrwał "holograficzny" i-Cockpit stwarzający wrażenie trójwymiarowości. Została też kanciasta kierownica. Powiększono rozmiary ekranów (środkowy ma przekątną 10 cali) i dodano kolejne, które zastąpiły przyciski w lotniczym stylu znane z poprzednich modeli.

Ciekawa jest pochyła konsola środkowa, na której obok małego przełącznika zmiany pracy skrzyni biegów umieszczono przycisk do trybów jazdy. Całość wygląda efektownie i elegancko. Wygospodarowano również miejsce na dużą liczbę schowków, a całe wnętrze wygląda porządnie nawet w prototypach, które mieliśmy okazję oglądać.

Wygląd nowego Peugeota może szokować, ale gamę jego napędów dobrze znamy. Nie ma w niej technicznych nowinek ani fajerwerków. Wszystkie silniki są połączone z automatycznymi przekładniami i przekazują napęd na przednią oś.

Peugeot 408 fot. ŁK

Peugeot 408 ma być furtką do klasy premium

Cennik będzie otwierać nieśmiertelny silnik benzynowy PureTech o poj. 1,2 l i mocy 130 KM, ale gros sprzedaży powinna stanowić mocniejsza jednostka THP o poj. 1,6 l i mocy 215 KM oraz udane napędy hybrydowe plug-in o mocy 180 KM i 225 KM. Nieco później ma zadebiutować odmiana elektryczna o nieokreślonej jeszcze mocy. Za to w ofercie nie będzie żadnych diesli.

Mnie trochę brakuje zapowiedzi wersji o sportowych aspiracjach i wyższej mocy, a nawet odmiany PSE (Peugeot Sports Engineered), tym bardziej że platforma EMP2, na której powstał nowy model, daje takie możliwości. Jednak menedżerka produktu tego modelu oraz jego projektant, czyli osoby, z którymi rozmawiałem na przedpremierowym pokazie, wykluczają stworzenie takich odmian. Szkoda.

Za to wyposażenie Peugeota 408 ma być bogate. Znalazło się w nim sporo elementów znanych z modelu 508, m.in. system wykrywania obiektów w nocy (Night Vision), matrycowe reflektory LED, półautonomiczny tempomat oraz układy utrzymujące auto w pasie ruchu i hamujące awaryjnie.

Nowy Peugeot 508 będzie produkowany we francuskiej fabryce koncernu w Mulhouse oraz chińskiej w Chengdu na lokalny rynek. Handlowa premiera w Europie jest planowana na początek 2023 roku. Wtedy się przekonamy, czy klientów na Starym Kontynencie przekona koncepcja Peugeota na wstęp do klasy premium. Już teraz można stwierdzić, że skoro w nowym modelu nic nie jest oczywiste i proste do zdefiniowania, mamy do czynienia z prawdziwym crossoverem.

Peugeot 408 fot. ŁK