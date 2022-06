Najgorsze kontrolki w samochodzie. Kiedy się zapalą, kierowca musi działać od razu

Więcej porad związanych z eksploatacją pojazdu publikujemy w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Początek czerwca to zawsze moment, w którym na dobre rozpoczyna się sezon urlopowych wyjazdów. A jako że coraz większa ilość Polaków decyduje się na podróżowanie własnym autem, podczas urlopu może się sprawdzić jeden z czarniejszych scenariuszy. Jak on wygląda? Wyobraźcie sobie, że jesteście np. w połowie drogi do celu, gdy na tablicy zegarów zaświeca się kontrolka ostrzegawcza lub alarmowa.

Zobacz wideo Policjant na urlopie zatrzymał pijanego kierowcę z blisko trzema promilami alkoholu

Kontroli nie zawsze są groźne. Czasami ostrzegają... informująco

Czasami kontrolka koloru pomarańczowego czy czerwonego nie świadczy o awarii pojazdu. Może informować np. o tym, że ruszyliście z miejsca, a nie spuściliście hamulca ręcznego, nie domknęliście drzwi lub nie zapięliście pasów. Dużo częściej jednak kolor pomarańczowy lub czerwony jest wykorzystywany do tego, aby ostrzec kierowcę przed usterką. I tu niestety spektrum możliwości niestety jest naprawdę szerokie.

Czerwone kontroli, czyli zatrzymaj auto!

No dobrze, ale jaki typ kontroli sprawia, że dalsza podróż raczej nie będzie możliwa? Poniżej wymieniamy najważniejsze:

Niski poziom oleju – w silniku jest za mało oleju, może dojść do zatarcia jednostki napędowej lub uszkodzenia np. turbosprężarki. Kontrolka informująca o niskim poziomie oleju na ogół świadczy o wyciekach środka smarnego lub problemach z ciśnieniem w układzie smarowania.

– w silniku jest za mało oleju, może dojść do zatarcia jednostki napędowej lub uszkodzenia np. turbosprężarki. Kontrolka informująca o niskim poziomie oleju na ogół świadczy o wyciekach środka smarnego lub problemach z ciśnieniem w układzie smarowania. Wysoka temperatura płynu chłodniczego – mówić prostym językiem silnik w samochodzie grzeje się. Wysoka temperatura może wynikać np. z usterki termostatu, uszczelki pod głowicą lub wycieków płynu i zbyt niskiego jego poziomu.

– mówić prostym językiem silnik w samochodzie grzeje się. Wysoka temperatura może wynikać np. z usterki termostatu, uszczelki pod głowicą lub wycieków płynu i zbyt niskiego jego poziomu. Słaby akumulator – to oznacza problemy z ładowaniem, a problemy z ładowaniem oznaczają brak możliwości rozruchu silnika.

– to oznacza problemy z ładowaniem, a problemy z ładowaniem oznaczają brak możliwości rozruchu silnika. Awaria poduszki powietrznej – należy bezwzględnie przerwać jazdę. Uszkodzenie poduszki powietrznej może bowiem doprowadzić do niekontrolowanego wystrzelenia airbagu.

– należy bezwzględnie przerwać jazdę. Uszkodzenie poduszki powietrznej może bowiem doprowadzić do niekontrolowanego wystrzelenia airbagu. Awaria układu wspomagania kierownicy – kontrolka wskazuje np. na uszkodzenie maglownicy. Usterka może doprowadzić do utraty sterowności.

– kontrolka wskazuje np. na uszkodzenie maglownicy. Usterka może doprowadzić do utraty sterowności. Brak płynu hamulcowego – usterka polegająca na wyciekach płynu hamulcowego - przerwanie przewodu hamulcowego lub wyciek przy zacisku. Usterka wymaga natychmiastowej reakcji ze strony mechanika.

– usterka polegająca na wyciekach płynu hamulcowego - przerwanie przewodu hamulcowego lub wyciek przy zacisku. Usterka wymaga natychmiastowej reakcji ze strony mechanika. Awaria hamulców – usterka układu hamulcowego, a jako że hamulce są kluczowym elementem bezpieczeństwa, pojawienie się komunikatu wymaga przerwania jazdy.

– usterka układu hamulcowego, a jako że hamulce są kluczowym elementem bezpieczeństwa, pojawienie się komunikatu wymaga przerwania jazdy. Wykrzyknik – oznacza to bliżej nieokreśloną usterkę, która powinna oznaczać przerwanie jazdy.

Tych rzeczy mogłoby w samochodach nie być. Są bezużyteczne

Kontroli pomarańczowe. Ostrzegają, więc ich nie ignoruj

Reakcję należy podjąć także w przypadku kontrolek ostrzegawczych koloru pomarańczowego. Te wskazują przede wszystkim na uszkodzenie świec żarowych, uszkodzenie systemu ESP, uszkodzenie układu wtryskowego, uszkodzenie żarówki w światłach zewnętrznych czy niski poziom ciśnienia powietrza w oponie.

Pojawiła się kontrolka? Zacznij dzwonić do mechanika...

Podsumowując, w sytuacji w której na tablicy zegarów zaświeci się pomarańczowa lub czerwona kontrolka informująca o awarii, kierujący powinien od razu przerwać jazdę. Należy zjechać na przydrożny parking lub po prostu pobocze lub pas awaryjny np. na autostradzie. Oczywiście kierujący może starać się namierzyć źródło usterki. Jedno raczej jest jednak pewne. W przypadku awarii hamulców lub przegrzania silnika, samodzielna naprawa raczej nie wchodzi jednak w grę. Doraźnie można natomiast zadziałać w przypadku niskiego poziomu płynu hamulcowego czy oleju w silniku.