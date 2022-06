To samo wykroczenie. Ty dostaniesz 3000 zł mandatu, a inny kierowca 1500 zł. Nowy system

Kolejna rewolucja na polskich drogach rozpoczęła się 1 stycznia wraz z wejściem w życie nowego taryfikatora mandatów ze znacznie wyższymi kwotami. I niedziwne, że zmiany odbiły się tak szerokim echem. O rewolucji na polskich drogach piszemy regularnie na stronie głównej gazety.pl

Nowe mandaty w 2022 r. to tylko początek

Poprzednia maksymalna stawka została ustanowiona ponad 20 lat temu. Wówczas miesięczne wynagrodzenie (według danych GUS) wynosiło 2062 zł. Łatwo obliczyć, że 500 zł stanowiło prawie 1/4 ówczesnych zarobków. W 2020 r., kiedy na poważnie rozpoczęły się prace nad nowym taryfikatorem, przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5167 zł - 500 zł to była niespełna 1/10 przeciętnego wynagrodzenia.

Od początku 2022 r. maksymalny mandat, jaki może wystawić policjant to pięć tys. zł. W przypadku zbiegu wykroczeń - sześć tysięcy złotych. Wzrosła też maksymalna grzywna w sądzie - z pięciu do 30 tysięcy złotych.

Nowy taryfikator już działa, ale kolejne nowości zaplanowano na jesień tego roku. Jeśli nie będzie opóźnień, to po wakacjach zacznie obowiązywać nowy taryfikator punktów karnych oraz system podwójnych kar. Z kolei 17 czerwca wchodzą w życie przepisy, które pozwolą firmom ubezpieczeniowym uzyskać wgląd w historię mandatów i punktów karnych. Nowych pomysł rządzących ma spowodować, że piraci drogowi zapłacą więcej za polisy OC. Więcej pisaliśmy o tym tutaj:

System podwójnych kar - co to jest?

Od 2022 r. dla wielu wykroczeń będzie w Polsce funkcjonował system podwójnych kar. Jeśli kierowca w ciągu dwóch lat od chwili popełnienia pierwszego wykroczenia, popełni je drugi raz, kara zostanie podwojona. Warto jednak podkreślić, że system podwojonych kar wejdzie w życie we wrześniu 2022 r. A przynajmniej takie są plany. Nie spodziewamy się opóźnień, ale warto mieć to na uwadze.

System podwójnych kar oznacza, że dwóch kierowców będzie mogło dostać dwa zupełnie różne mandaty za to samo wykroczenie. Jeśli policjant złapie was po raz pierwszy, to zapłacicie podstawową stawkę. Ale kolejne wykroczenia w przeciągu dwóch lat? Recydywista sięgnie do kieszeni znacznie głębiej. Rządzący liczą, że tak dotkliwe kary zniechęcą do łamania przepisów.

Zwłaszcza, że podwójne kary będą dotyczyły wielu rzeczy. M.in. prędkości, wyprzedzania czy zachowań na przejściach dla pieszych. Wybraliśmy kilka przykładowych.

Masz prawo jazdy kategorii B? Lepiej zerknij w pole F.2 w dowodzie rejestracyjnym swojego auta

Podwójne mandaty - prędkość

System podwójnych kar będzie działał w mandatach za przekroczenie prędkości. Podwójne stawki ustalono dla kierowców, którzy jadą o 30 km/h lub więcej za szybko:

o 31–40 km/h - 800/1600 zł

o 41–50 km/h - 1000/2000 zł

o 51–60 km/h - 1500/3000 zł

o 61–70 km/h - 2000/4000 zł

o 71 km/h i więcej - 2500/5000 zł

Podwójne mandaty - piesi

To właśnie tutaj znajdziemy jedna z najdotkliwszych kar w nowym taryfikatorze. Recydywiści zapłacą od jesieni nawet trzy tysiące złotych:

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na przejście - 1500/3000 zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża - 1500/3000 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni - 1500/3000 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu - 1500/3000 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem - 1500/3000 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania - 1500/3000 zł

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - 1500/3000 zł

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu z ruchem niekierowanym lub bezpośrednio przed tym przejściem - 1500/3000 zł

Omijanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się by ustąpić pierwszeństwa pieszemu - 1500/3000 zł

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych - 1500/3000 zł

Podwójne mandaty - wyprzedzanie

Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:

silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia - 1000/2000 zł

silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi - 1000/2000 zł

silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch - jest kierowany - 1000/2000 zł

silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia - silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi - silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch - jest kierowany - - uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym - 1000/2000 zł

- na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu z ruchem kierowanym - 1000/2000 zł

- na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim - 1000/2000 zł

- przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany - 1000/2000 zł

- określonego znakiem drogowym - 1000/2000 zł

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony – 1000/2000 zł

Podwójne mandaty - przecinanie się kierunków ruchu: