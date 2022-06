W czerwcu wchodzi w życie poważna zmiana przepisów. Wielu kierowców dostanie po kieszeni

Nowe przepisy w zamyśle mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Chodzi o to, żeby firmy ubezpieczeniowe mogły dokładniej szacować ryzyko związane z zawarciem umowy ubezpieczenia OC. Kierowcy, którzy nagminnie łamią przepisy powodują dużo większe ryzyko spowodowania wypadku niż tacy, którzy jeżdżą przepisowo.

Historia mandatów i punktów karnych będzie kolejnym parametrem analizowanym podczas wyliczania stawki OC. Firmy uzyskają dostęp do takich danych już od 17 czerwca 2022 roku. Do tej pory towarzystwa ubezpieczeniowe miały wgląd do historii wypadkowości danego kierowcy, a każda kolejna szkoda wpływała na wysokość stawki.

O ile będzie podnoszone OC?

Firmy nie zdradzają swoich strategii dotyczących podwyżek OC w związku z mandatami. W międzyczasie politycy straszą kierowców, że za najgorsze wykroczenia spowodowane w ruchu drogowym należy się spodziewać kilkusetprocentowych podwyżek.

Rząd zabiera się za piratów drogowych. Zapłacą droższe ubezpieczenie OC za mandaty i punkty karne

Tymczasem niedawne badania przeprowadzone przez Polską Izbę Ubezpieczeń pokazały, że blisko 22 procent polskich kierowców uważa, że przekraczanie prędkości o 30 km/h w warunkach miejskich jest bezpieczne.

Tymczasem to właśnie nadmierna prędkość jest przyczyną większości wypadków na polskich drogach. Nasz kraj zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie, jeśli chodzi o liczbę zabitych w stosunku do populacji. Tylko w latach 2011-2021 firmy ubezpieczeniowe zlikwidowały 19,5 mln szkód komunikacyjnych na sumę 125 mld złotych.

Nowe mandaty za prędkość w 2022 r. Jaka jest wysokość kar?

To zdecydowanie o nowych mandatach za prędkość było najgłośniej na początku razem. Były jedną ze składowych wielkiej rewolucji w przepisach:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł

Przekroczenie prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł

Przekroczenie prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł

Przekroczenie prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł

Przekroczenie prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł

Przekroczenie prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł

Przekroczenie prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł

Przekroczenie prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł

Przekroczenie prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł

Przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł

Powiązanie wysokości składki OC z mandatami, które ma na koncie kierowca ma sprawić, że kara będzie dużo dotkliwsza niż powyższe kwoty. Zdaniem ustawodawcy sprawi to, że mandatowa rewolucja będzie jeszcze skuteczniejsza. Osoby łamiące przepisy mają być karani na każdym kroku.

A przecież wyraźna podwyżka mandatów dotyczy nie tylko tych za prędkość. Zupełnie nowy taryfikator znajdziecie w tym miejscu. Niektóre stawki mogą zaskoczyć: