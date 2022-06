Byliśmy na bezpłatnych szkoleniach Forda. Z DSFL skorzystało już 3700 młodych kierowców

Ford zaprosił nas do Automobilklubu Polski na warszawskim Bemowie, żebyśmy na własne oczy przekonali się, na czym polega program Ford Driving Skills For Life. To inicjatywa Forda, której celem jest szkolenie tysięcy młodych kierowców rocznie na całym świecie. Dosłownie. W samej Polsce przeszkolono już ponad 3700 młodych kierowców. O bezpieczeństwie na drogach piszemy codziennie na stronie głównej gazety.pl.

Zobacz wideo W naszej galerii znajdziesz zdjęcia ze szkolenia, a poniżej film z tegorocznej edycji Ford Driving Skills For Life

W Polsce 3700, na całym świecie już 1,25 miliona młodych kierowców

Jeśli spojrzymy na globalne liczby, to trzeba się Fordowi ukłonić. W program zainwestowano ponad 60 milionów dolarów. W bezpłatnych szkoleniach wzięło do tej pory udział 1,25 miliona osób w 46 krajach na całym świecie. Program ruszył w 2003 r., a do Europy zawitał w 2013 r. W Polsce młodzi kierowcy stanęli naprzeciwko drogowych wyzwań po raz szósty.

Już po raz szósty przeprowadziliśmy w Polsce bezpłatne szkolenie dla młodych kierowców. Tym razem spotkaliśmy się w Warszawie, gdzie 240 uczestników dowiedziało się między innymi jak rozpoznawać zagrożenia na drodze, panować nad pojazdem, kontrolować prędkość i odległość podczas jazdy. Kluczowym założeniem programu Ford Driving Skills for Life jest przekazanie nowych informacji oraz dostarczenie praktycznych umiejętności, których nie da się nabyć w trakcie podstawowego kursu na prawo jazdy. W Polsce do tej pory przeszkoliliśmy ponad 3700 młodych kierowców

- powiedział Mariusz Jasiński, Dyrektor Komunikacji i Public Relations Ford Polska. Program przeznaczony jest dla osób w wieku 18-24 lata z prawem jazdy kategorii B. Wystarczy zalogować się na stronie forddsfl.pl. Ford Driving Skills for Life jest bezpłatne. W tym roku przygotowano 240 miejsc. Rozeszły się błyskawicznie.

Jeśli interesuje was przyszłoroczna edycja, to na pewno warto trzymać rękę na pulsie.

Jak wyglądają ćwiczenia podczas Ford Driving Skills for Life?

Z Ford Driving Skills for Life na pewno dumni byliby myśliciele oświecenia, którzy promowali zasadę "uczyć bawiąc". Tu jest dokładnie tak samo. Instruktorzy do wszystkich zagadnień podeszli na luzie. Młodzi kierowcy na pewno nie czują się jak w szkole, a i tak czerpią przydatną na drogach wiedzę. To najlepszy sposób na naukę.

A jeśli chodzi o naukę jazdy samochodem, to przyda się jeszcze pokora i doświadczenie na własnej skórze niebezpieczeństw na drodze. I to Ford Driving Skills for Life dostarcza:

Uczestnicy mieli okazję przekonać się na własnej skórze czym jest prędkość i jak wpływa na drogę hamowania.

Dużym wyzwaniem było również hamowanie awaryjne z ominięciem przeszkody – w tym przypadku kierowca musiał rozpędzić samochód do zadanej przez instruktora prędkości. Na końcu toru czekała symboliczna przeszkoda i sygnalizator świetlny, który w ostatniej chwili wskazywał kierunek ominięcia przeszkody. Tutaj liczył się szybki refleks i zaufanie do systemów bezpieczeństwa wspomagających kierowcę.

Wiele emocji wyzwalała również sekcja, na której uczono się wyprowadzać auto z poślizgu nadsterownego

Był też tor przeszkód, który trzeba było pokonać pisząc SMS-y. Ta ostatnia próba uświadomiła wielu uczestnikom, że korzystanie z telefonu w czasie jazdy nie jest bezpieczne.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia mogli na własnej skórze przekonać czego nie jest w stanie zobaczyć kierowca ciężarówki.

Ford Driving Skills for Life fot. Filip Trusz

Ford Driving Skills for Life fot. Filip Trusz

Ford Driving Skills for Life fot. Filip Trusz

Ford Driving Skills for Life fot. Filip Trusz

To nie wszystko. "Podziel się drogą" i "zaparkuj samochód"

Ford angażuje się także w inne projekty, z którymi uczestnicy mogli się w miniony weekend zapoznać. Podziel się drogą". Akcja ma na celu popularyzację dobrych zachowań wśród rowerzystów oraz kierowców. Tutaj uczono kierowców między innymi holenderskiego sposobu wychodzenia z samochodu, a więc otwierania drzwi ręką bardziej od nich oddaloną. Daje to możliwość spojrzenia przez ramię i sprawdzenia, czy nie nadjeżdża rowerzysta.

W tym roku nowością jest nasza kampania informacyjna "Zaparkuj Samochód", w której zachęcamy wszystkich do pokonywania krótkich dystansów i podróży rowerem, hulajnogą lub pieszo. Nic nie jest ważniejsze niż bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, ale w dzisiejszych czasach odpowiedzialna jazda oznacza również troskę o środowisko. Według Światowej Organizacji Zdrowia większość europejskich podróży samochodem ma mniej niż 5 km i – zwłaszcza w miastach – często są to podróże, które z łatwością można odbyć rowerem lub pieszo

– dodał Mariusz Jasiński.

Ford Driving Skills for Life fot. Filip Trusz

Im więcej takich szkoleń, tym lepiej

Na Moto.pl bardzo często piszemy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i zwracamy uwagę, że młodym kierowcom przydałoby się dodać kilka ćwiczeń podczas kursu przed egzaminem na prawo jazdy. Najlepszym przykładem jest płyta poślizgowa. Dopóki nie stracimy kontroli nad samochodem, to nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak to w ogóle wygląda i jaka będzie nasza reakcja.

Ford Driving Skills for Life taką możliwość daje. Cieszy, że taki program trafił nad Wisłę i cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodych kierowców.

Każda przeszkolona osoba ma wpływ na bezpieczeństwo na naszych drogach.