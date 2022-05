Ken Block ma nowy wóz. Jest to Porsche

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Ken Block i Hoonigan znowu stworzyli coś wyjątkowego. Po dzikim Mustangu i hołdzie dla Audi S1 ??Quattro, powstał Hoonipigasus. Maszyna wzorowana na Porsche ma powalczyć z Pikes Peak.

Zobacz wideo 440 KM zamkniętych w kompaktowym SUV-ie. Porsche udowadnia, że jest producentem samochodów sportowyc

Hoonipigasus został zbudowany z myślą o wspinaczce na szczyt Pikes Peak w 2022 roku i był tworzony od ponad dekady. Zbudowany przez BBi Autosport, ma być najlepszym Porsche dla Pikes Peak.

Firmie BBi Autosport nie są obce Porsche, ponieważ już wcześniej stworzyli górskie Porsche w latach 2019-2021 i są znanym tunerem tej marki. Kiedy Ken Block i Hoonigan zapukali do ich drzwi, założyciel BBi, Betim Berisha, wiedział, że jego zespół musi sprostać temu zadaniu.

Chcesz zamówić nowe Porsche? To sobie poczekasz, tak jak Iga Świątek

BBi zaczęło od Porsche 911 (964), ale nie zostało w nim zbyt wiele z oryginalnego samochodu. Obecnie zamontowany jest centralnie silnik o pojemności 4 L z podwójnym turbodoładowaniem. Napędza on wszystkie koła. Tunel transmisyjny na wysokości ramion obejmuje wał biegnący do przedniej osi, a zawieszenie elektronicznie dostosowuje się w czasie rzeczywistym na podstawie danych telemetrycznych GPS zebranych podczas podjazdu pod górę w 2021 roku. Całe auto waży nieco ponad 997 kg. Efekt? Jest to jedyne na świecie 911 z centralnie umieszczonym silnikiem i napędem na wszystkie koła, o mocy 1419 KM i pomalowane na cześć legendarnego samochodu wyścigowego „Pink Pig" Porsche 917/20 Le Mans.

Hoonipigasus weźmie udział w tegorocznym Pikes Peak Hill Climb w klasie PPO (Pikes Peak Open) w niedzielę 26 czerwca.