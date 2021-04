Sól właśnie niszczy twój samochód. Po zimie wizyta na myjni to obowiązek

Po zimie trzeba się pozbyć z samochodu soli

Paradoksalnie jednym z największych utrapień wcale nie jest śnieg, ale to, co ma go rozpuścić. Sól potrafi wniknąć wszędzie. Jeśli więc nie chcemy wystawiać naszego samochodu na zgubne działanie korozji, konieczne będzie gruntowne mycie, które usunie sól i resztki piasku. W tym celu najlepiej podnieść samochód i z pomocą lancy z ciepłą wodą i dodatkiem środka czyszczącego dokładnie umyć podwozie, w szczególności nadkola, zaciski hamulcowe i wszystkie zakamarki, które mogą magazynować sól. Można to zrobić samemu albo oddać samochód do mycia na profesjonalnej myjni. Zapłacimy więcej, ale będziemy mieli pewność, że auto zostanie dokładnie umyte. To inwestycja, która na pewno się zwróci.

REKLAMA

Podnoszenie samochodu w celu umycia podwozia oferują niektóre myjnie ręczne. Warto pojechać właśnie do takiej - bez problemu wyczyścimy wtedy i podwozie, i nadkola. To miejsca, do których trudno dostać się na zwykłej myjni, używając lancy.

Część mechaników nie zaleca mycia silnika, szczególnie jeśli jest zabezpieczony szczelnie zamocowaną płytą. Jeśli nie wykonamy tego zabiegu starannie, możemy uszkodzić dość kosztowną elektronikę.

Po zimie rdza mogła zaatakować twój samochód. Są skuteczne i tanie sposoby na korozję

Dlaczego sól jest aż tak groźna? Sprzyja rdzy

Osiada na samochodach i może powodować korozję, szczególnie jeśli lakier został już naruszony, np. przez odprysk kamieniem. Wyższe temperatury i wszechobecna wilgoć sprzyjają powstawaniu ognisk rdzy. Regularnie kontrolujmy stan karoserii samochodu, zwłaszcza dolnych rantów drzwi i pokrywy silnika, bagażnika i innych newralgicznych punktów. Swoją uwagę musimy skupić na kluczowych elementach konstrukcyjnych. Pamiętajmy, że wygramy z korozją tylko wtedy, gdy jest ona powierzchowna. Obejrzyjcie swój samochód zwłaszcza teraz - po zimie rdza mogła go zaatakować. Nie pozwólcie jej dokonać poważnych uszkodzeń.

Po myciu przyjrzyjcie się lakierowi. Po zimie mogły się pojawić nowe odpryski i rysy. Jeśli zareagujemy od razu, to uda nam się powstrzymać rdzę przed rozprzestrzenianiem się.

Mycie samochodu na własnej posesji. Czy można dostać mandat?

Co jeszcze warto zrobić po zimie? Sprawdź wycieraczki

Wiosenna pogoda w Polsce jest bardzo zdradliwa, a kierowców lubią zaskoczyć ulewne deszcze. Dla bezpieczeństwa kluczowe okażą się wtedy wycieraczki. W zimie muszą walczyć z padającym śniegiem i marznącym deszczem. Gumki przymarzają do szyby, co często kończy się ich uszkodzeniem. Wraz z nadejściem wiosny najlepiej je wymienić - nie pożałujemy tego, gdy będziemy przedzierać się przez wiosenne i letnie deszcze.

Pozbądź się wilgoci z wnętrza

Zimą często wsiadamy do samochodu w zaśnieżonych butach czy wilgotnej kurtce. Dlatego podczas pierwszych cieplejszych dni warto porządnie wywietrzyć kabinę i dobrze wysuszyć dywaniki, jeśli posiadamy materiałowe. Koniecznie zajrzyjmy też pod nie, czy tapicerka nie nasiąkła wodą. Zalegająca we wnętrzu wilgoć może doprowadzić do powstania pleśni i grzybów w aucie. Jeśli mimo wysuszenia wnętrza czujemy w nim zapach wilgoci można umieścić w aucie pochłaniacz lub nawet rozsypać na podłodze odrobinę ryżu. Po kilku dniach wystarczy pozbyć się go przy użyciu odkurzacza.