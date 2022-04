Śnieg, letnie opony i napęd na tył. 19-latek nie opanował BMW

Gwałtownie pogarszające się warunki na drogach stwarzają zagrożenia, na które kierowcy nie zawsze są przygotowani. Padający śnieg, deszcz ze śniegiem albo zamarzająca mżawka to sygnały do zachowania szczególnej ostrożności. W takich warunkach przydają się opony dostosowane do sezonu.

3 Fot. Policja Otwórz galerię Na Gazeta.pl