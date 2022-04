Droga limuzyna w rowie. Kierowca ulotnił się

Alkohol w organizmie znacznie obniża percepcję kierowcy. Prowadzenie pojazdu pod wpływem wysokoprocentowych napojów powoduje niebezpieczeństwo na drogach. Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i potrafi prowadzić do życiowych tragedii niewinnych ludzi.

Z utrzymaniem właściwego toru jazdy nie poradził sobie kierowca, który w miejscowości Borcz w województwie pomorskim, wjechał do rowu drogą limuzyną. Mercedes-Benz Klasy S o wartości kilkuset tysięcy złotych wpadł częściowo do rowu i w nim efektownie utknął. Zdarzenie to miało miejsce w sobotę 2 kwietnia po godzinie 19:00.

Poinformowani o tym zdarzeniu kartuscy policjanci przyjechali na miejsce. Choć kierowca oddalił się, funkcjonariusze nie mieli problemu ze znalezieniem go. Jak czytamy w policyjnym komunikacie, szybka interwencja i pomoc osoby zgłaszającej zdarzenie, pozwoliły dotrzeć do winowajcy.

47-latek, który dał dyla, ukrywał się na terenie pobliskiej budowy. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i przewieźli do komendy. Tam po przebadaniu alkomatem wyszło na jaw, że kierowca jechał pijany. W organizmie miał ponad 1,5 promila alkoholu.

Mieszkaniec Gdańska został przesłuchany i usłyszał zarzut kierowania samochodem pod wpływem alkoholu, za co grozi mu utrata prawa jazdy oraz do 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto osoba decydująca się na prowadzenie po alkoholu, musi się także liczyć z konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od wymiaru kary, sąd obligatoryjnie orzeknie świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5000 złotych.