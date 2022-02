Skoda Fabia Monte Carlo oficjalnie. Mieszanka sportu i bogatego wyposażenia

Linia Monte Carlo to w aktualnej ofercie te najbardziej usportowione i drapieżne propozycje w gamie małych Skód. Właśnie zaprezentowano nową Fabię, ale w Polsce w tym wydaniu możemy już zamawiać większą Scalę oraz SUV-a Kamiqa. Samo oznaczenie pojawiło się w czeskiej marce już 86 lat temu. Aby uczcić drugie miejsce Skody Popular w klasie do 1500 cm3 podczas Rajdu Monte Carlo w 1936 roku, firma wydała limitowaną serię 70 pojazdów Skoda Popular Monte Carlo. Co więcej, w 1977 roku legendarna Skoda130 RS odniosła pierwsze podwójne zwycięstwo w Rajdzie Monte Carlo w klasie do 1300 cm3.

REKLAMA

Więcej premier nowych samochodów znajdziesz na stronie głównej gazety.pl

Zobacz wideo Nową Skodę Fabię, oczywiście jeszcze nie w wersji Monte Carlo, już na Moto.pl przetestowaliśmy:

Skoda Fabia Monte Carlo - silniki

Monte Carlo oznacza wersję usportowioną, ale nie stricte sportową, dlatego nie spodziewajcie się pod maską silnika, który z czerwono-czarnej Fabii ze zdjęć czyni małego hot hatcha. W ofercie topowej wersji wyposażenia znajdziemy trzy silniki, dwa trzycylindrowe i jeden czterocylindrowy o mocy 150 KM:

1.0 MPI (80 KM)

1.0 TSI (110 KM)

1,5 TSI o mocy 110 kW (150 KM)

Doskonale znamy te jednostki z innych samochodów koncernu Volkswagen tych rozmiarów. Skoda chwali się jednak, że w nowej Fabii są one wyjątkowo oszczędne za sprawą dopracowanej aerodynamiki. Współczynnikiem oporu powietrza wynosi od 0,28 (cd), a aby jeszcze bardziej poprawić aerodynamikę, aktywnie regulowane listwy żaluzji chłodzącej zamykają się automatycznie, gdy nie ma potrzeby chłodzenia. Daje to oszczędność paliwa do 0,2 l na 100 km podczas jazdy ze stałą prędkością 120 km/h. Jak to działa w realnym świecie? Sprawdźcie w naszym pisanym teście 110-konnej nowej Fabii:

Opinie Moto.pl: Skoda Fabia 1.0 TSI 110 KM. Żarty się skończyły

Skoda Fabia Monte Carlo - nowy wygląd

Do pierwszych prasowych zdjęć nowa Skoda Fabia Monte Carlo pozuje w obowiązkowym czerwonym lakierze. Podkreśla on masę sportowych akcentów - czarna ramka grilla, charakterystyczne dla modelu przednie i tylne spojlery, czarny tylny dyfuzor i obręcze kół ze stopów lekkich o średnicy od 16 do 18 cali. Precyzyjnie wycięte reflektory Fabii Monte Carlo są standardowo wyposażone w technologię LED. Gama wyposażenia standardowego obejmuje również światła przeciwmgielne. W naszej galerii znajdziecie więcej zdjęć, w tekst wklejamy tylko kilka.

Skoda Fabia Monte Carlo 2022 fot. Skoda

Zajrzyjmy do wnętrza nowej Fabii Monte Carlo

W kabinie kolory oczywiście odwrócono - z ciemną tapicerką i wykończeniem kontrastują czerwone akcenty oraz przeszycia. Niektóre z elementów ozdobnych mają wzór z efektem włókna węglowego, co świetnie pasuje do takiej wersji. Nie zabrakło oczywiście sportowych foteli, ściętej kierownicy oraz specjalnego oświetlenia nastrojowego. To pierwsza Skoda Monte Carlo z nowymi wirtualnymi zegarami o przekątnej 10,25 cala i nową szatą graficzną.

Fabia Monte Carlo może być także naszpikowana wieloma nowoczesnymi systemami. Skoda jest dumna zwłaszcza z opcjonalnego Travel Assist. Jedno dotknięcie przycisku pozwala aktywować kilka systemów asystujących. Przy prędkości do 210 km/h, tempomat adaptacyjny (ACC) automatycznie dostosowuje prędkość samochodu do pojazdów jadących z przodu. Zintegrowany system Lane Assist pomaga utrzymać pojazd na pasie ruchu, wykonując w razie potrzeby nieznaczne korekty kierownicą. Travel Assist wykorzystuje także funkcję Hands-on Detect, aby sprawdzić, czy kierowca dotyka kierownicy. W segmencie B aż tak zaawansowany system na pewno wyróżnia nową Fabię.

Skoda Fabia Monte Carlo 2022 fot. Skoda

Na drogi nowa Skoda Fabia Monte Carlo powinna wyjechać jeszcze w tym roku. Niedługo powinniśmy poznać więc polski cennik. Jak tylko tak się stanie, to na pewno do lekko usportowionej Fabii jeszcze wrócimy. Na koniec mamy dla was krótki film, w którym o Fabii Monte Carlo opowiadają sami twórcy: