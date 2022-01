Polacy kupują stare samochody i płacą za nie coraz więcej. Grudzień był rekordowy

Zobacz wideo Kuba Przygoński o tym, ile kosztują starty w rajdach samochodowych

Mamy do czynienia z patową sytuacją na rynku samochodów, zarówno nowych, jak i używanych. Te pierwsze z powodu m.in. braku wielu podzespołów elektronicznych w zasadzie trudno kupić. Jeśli już się uda, to na swoje auto trzeba często czekać od kilku do kilkunastu miesięcy, a ceny nie stoją w miejscu.

Jeszcze gorzej jest na rynku aut używanych. Wiele osób nie mogło liczyć na pojazd prosto z fabryki i zaczęło szukać jeszcze świeżych, dwu- lub trzyletnich samochodów z drugiej ręki. Nie oznacza to jednak, że brakuje chętnych na starsze samochody. Przeciwnie - popyt jest ogromny i jest jedną z przyczyn nieprzerwanego od miesięcy wzrostu cen.

Samochody używane stale drożeją. Grudzień był rekordowy

Najnowszy raport AAA Auto obejmujący grudzień 2021 roku przynosi niestety sporo złych wieści. Jak wyliczyli specjaliści firmy, pojawiło się wtedy nad Wisłą łącznie 182 187 samochodów na sprzedaż, czyli znacznie, bo o 18 654 sztuk mniej niż w listopadzie 2021 roku. Spadek liczby ofert, szczególnie w połączeniu ze zwiększonym popytem, wróży wzrost cen, i tak właśnie było w grudniu.

Mediana cen na rynku aut używanych wyniosła w minionym miesiącu nad Wisłą 23 900 zł. Jeszcze w listopadzie było to 28 500 zł, czyli o 1400 zł mniej. Na domiar złego import samochodów z drugiej ręki w całym 2021 roku zmniejszył się o 10 proc., co również nie pomaga w walce o sprostanie wysokiemu popytowi.

- oceniła Karolina Topolova, dyrektorka generalna AURES Holdings (operatora AAA Auto), cytowana w komunikacie.

Polacy wybierają głównie stare samochody

Niestety statystyki świetnie pokazują też, że niewiele zmienia się, jeśli chodzi o preferencje zakupowe Polaków. Szukamy przede wszystkim samochodów starych lub bardzo starych i takie też w większości pojawiają się na rynku wtórnym. Mediana wieku samochodów oferowanych w grudniu 2021 roku wyniosła 12,2 roku. Oferowane auta sporo też już przejechały. Mediana przebiegu w tym samym okresie to aż 181 tys. km.

Najczęściej wybieranymi modelami aut w skali całego kraju grudniu 2021 roku były: Opel Astra, Audi A4, BMW 3, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Ford Focus, BMW 5, Audi A6, Opel Corsa i Ford Mondeo.

Warto nadmienić też, że zdecydowanie najwięcej ofert aut używanych pojawiło się w grudniu w woj. mazowieckim (34 583 ofert), gdzie również jest najdrożej (mediana 30 tys. zł). W tym województwie znajdziemy jednak więcej nieco młodszych aut (mediana wieku to 10,8 roku, czyli najmniej w Polsce) i z trochę niższym przebiegiem (mediana 170,5 tys. km) niż w większości pozostałych regionów kraju. Najmniej ofert było w woj. opolskim, bo tylko 3 252.

