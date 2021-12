Jest decyzja - będzie kolejny fragment "siódemki" pod Krakowem

Więcej nowości drogowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

To kolejny krok do budowy ostatniego odcinka S7 na północ od Krakowa. Jeszcze nie ostatni, ale przybliżający kierowców do wygodnej, szybkiej i bezpiecznej trasy. Wojewoda Małopolski otrzymał wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S7 Miechów - Szczepanowice. Uzyskanie tej decyzji będzie dopiero początkiem wielu administracyjnych procedur, m.in. związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte pod budowę drogi nieruchomości. Z kolei wykonawca będzie mógł rozpocząć budowę ostatniego w woj. małopolskim odcinka drogi ekspresowej S7 na północ od Krakowa.

Zakres inwestycji

W ramach inwestycji powstanie fragment drogi ekspresowej S7 o długości 5,3 km. Przebudowane będą istniejące drogi kolidujące, powstanie też infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz przejazdy i wjazdy awaryjne na ekspresówkę. Powstanie pięć wiaduktów (a jeden z nich będzie też pełnił funkcję przejścia dla zwierząt), system odwodnienia terenu, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające i zbiorniki retencyjne. Wykonane zostaną także urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, zieleń i ogrodzenie drogi.

Od północy odcinek S7 Miechów - Szczepanowice połączony zostanie z węzłem Miechów, budowanym w ramach odcinka Moczydło - Miechów, a od południa z węzłem Szczepanowice, wybudowanym już w ramach odcinka S7 Szczepanowice - Widoma.

Kiedy? Nie wiadomo

Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 ma powstać w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy. Nie wiadomo tylko od kiedy, bo jeszcze nie podpisano umowy, ani nie wyłoniono wykonawcy. Do czasu na realizację robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Szacowany koszt prac to ponad 162 mln zł.

Z Krakowa na północ

Odcinek Miechów - Szczepanowice jest częścią ponad 55-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:

Moczydło - Miechów, dł. 18,7 km (prace trwają);

Miechów - Szczepanowice, dł. 5,3 km (ostatni fragment, na który właśnie wpłynął wniosek o wydanie ZRID);

Szczepanowice - Widoma, dł. 13,1 km (budowa zakończona w październiku 2021 r.);

Widoma - Kraków, dł. 18,3 km (zerwanie umowy z poprzednim wykonawcą, w lipcu 2021 r. wyłoniono nowego).

Budowa trasy S7 Miechów - Szczepanowice GDDKiA

Trwa budowa odcinka S7 Moczydło - Miechów. 16 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej od granicy woj. Świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów, a 27 lipca 2020 r. rozpoczęły się pierwsze prace w terenie. Aktualnie trwają prace na 18 obiektach mostowych. Na początku grudnia 2021 r. ich zaawansowanie wynosiło niecałe 40 proc. Na podobnym etapie jest zaawansowanie prac drogowych.

Budowa 13-kilometrowego odcinka S7 Szczepanowice - Widoma zakończyła się i droga została oddana do ruchu 4 października 2021 r.

Na kolejnym odcinku, Widoma - Kraków (węzeł Nowa Huta), w grudniu 2020 r. GDDKiA odstąpiło od umowy z poprzednim wykonawcą. Było to efektem braku należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac. Umowę na kontynuację projektowania i budowy tego odcinka podpisano w lipcu 2021 r. Nowy wykonawca przeprowadził już rozpoznawcze badania geologiczne i geotechniczne. Kontynuuje prace związane z uporządkowaniem terenu po wyburzaniu obiektów i wycince. Do połowy stycznia 2022 r. trwać będą jeszcze prace przy weryfikacji i aktualizacji istniejących projektów, uwzględniające zmiany w przepisach.

Trasa S7 Lubień - Naprawa fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (gov.pl/web/gddkia-krakow/dwie-jezdnie-na-s7-lubien---naprawa)

