Dwie niemieckie marki toczą w Polsce pojedynek od lat. W 2021 r. wygrywa Bawaria

W listopadzie tego roku zarejestrowano 6358 szt. aut klasy premium, to o 0,76 proc. więcej niż w październiku, ale 5,92 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok temu. Jest to również gorszy wynik w porównaniu do 2019 r., gdy zarejestrowano 6407 aut premium.

W sumie od początku roku do listopada, w Polsce zarejestrowano 80.843 szt. tego typu pojazdów. Jest to lepszy wynik z zeszłego roku, jak i roku poprzedzający pandemię. Polacy głównie kupowali auta premium na początku tego roku. Później problemy techniczne spowodowane np. brakiem półprzewodników i magnezu zahamowały ten wzrost.

Pierwsze miejsce pod względem marek na koniec listopada zajęło BMW z wynikiem 22.301 sprzedanych pojazdów. Najczęściej rejestrowane od stycznia do listopada br. modele w gamie bawarskiego koncernu to: seria 3 (3 955 szt.), X3 (3 058 szt.) oraz model X5 (2 553 egzemplarze).

Na drugim miejscu znalazł się największy rywal Bawarczyków, czyli Mercedes. Firma spod znaku trójramiennej gwiazdy sprzedała 17.654 szt. swoich pojazdów. W gamie Mercedesa zwycięska na koniec listopada okazała się klasa A z 1 956 zarejestrowanymi autami, przed klasą E (1 948 egz.) oraz GLE (1 539 sztuk).

Trzecie miejsce zajmuje Audi. Firma odnotował największą stratę w samym listopadzie. W przeciągu roku, z salonów producenta wyjechało 17.188 pojazdów. Najlepiej sprzedawało się Q5 (3 647 sztuk), później Q3 (2 742 sztuki), a 3. miejsce przypadło w udziale A6 (2 225 egzemplarzy).

Tuż za podium znalazło się Volvo z wynikiem 10.445 egzemplarzy. Liderem w gamie szwedzkiego producenta był model XC60 (4 001 egzemplarzy), wiceliderem – XC40 (2 890 szt.), które wyprzedziło model XC90 (1 145 egz.).

Tesla odnotowała największy skok procentowy w listopadzie, podobnie jak w całym roku.

Jednak najpopularniejszym modelem premium okazało się Volvo XC60 – 4 001 szt. Jednak drugie miejsce zajmuje BMW serii 3, które na koniec listopada mogło pochwalić się wynikiem 3 955 zarejestrowanych egzemplarzy. Na trzeciej pozycji znalazło się Audi Q5 (3 647 szt.).