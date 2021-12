1400-konny Ford Mustang i 15-latka: czy to dobra kombinacja? Ken Block uważa, że tak [WIDEO]

Ken Block wychowuje córkę na swoją następczynię. Lia Block ma tylko 15 lat, ale bez strachu wsiada do słynnego Mustanga "Hoonicorn", którym napęd na obie osie i silnik o mocy 1400 KM. Taką moc udało się osiągnąć dzięki dwóm potężnym turbosprężarkom wyglądającym przez długą maskę tego niezwykłego Mustanga.

REKLAMA

Lubisz amerykańską motoryzację? Szukaj wiadomości na jej temat na gazeta.pl

Lia Block jest młoda jak na kierowczynię, ale nie jak na zawodniczkę wyścigową. Najlepszy sposób, na wychowanie dobrego zawodnika sportów samochodowych, to zacząć naukę jak najwcześniej. Ken Block to wie, ale na szczęście ma wystarczająco dużo oleju w głowie, żeby ograniczyć jej sportową działalność do zamkniętych dróg, lotnisk i wyścigowych torów.

Czyszczenie starego Porsche 911 suchym lodem jest jak magia [WIDEO]

Tym razem Lia Block wsiadła do "Hoonicorna", żeby zmierzyć się z groźnym przeciwnikiem: Chevroletem Corvette skonstruowanym specjalnie do wyścigów równoległych. To profesjonalna maszyna, która powstała do drag racingu o mocy 4000 KM! Pod maską kryje się motor o poj. 8,4 l, a na masce pyszni się olbrzymi chwyt powietrza i potężna sprężarka mechaniczna. Z tyłu za baloniastymi oponami został zamontowany specjalny wózek. Inaczej auto przy intensywnym przyspieszaniu mogłoby "nakryć się kołami".

Wydaje się, że duet Lia i "Hoonicorn" jest w tej konfrontacji bez szans. Wszak Ford Mustang został zbudowany do konkurencji zwanej Gymkhana. Efektowna jazda poślizgami pomiędzy specjalnymi przeszkodami ma więcej wspólnego z driftem, niż drag racingiem.

Jeśli tak myślicie, obejrzyjcie najnowsze wideo z cyklu "Hoonigan". Chevrolet Corvette jest bardzo szybki. Przejechanie dystansu 1/8 mili (ok. 200 m) zajmuje mu 3,5 s i rozwija w tym czasie prędkość 341 km/h. Jest tylko jeden problem.

Chevrolet Corvette został przygotowany do zmagań na profesjonalnych torach do wyścigów równoległych, które mają nawierzchnię przyczepną, jakby posmarowano ją klejem. W innych sytuacjach nadmiar mocy Corvette bardziej przeszkadza, niż pomaga.

Natomiast "Hoonicorn" przenosi swoje 1400 KM na asfalt o przeciętnej przyczepności znaczniej skuteczniej. Ma napęd na obie osie i kłową skrzynię Sadev, a poza tym znacznie mniej koni do opanowania. Jesteście ciekawi jak wypadła konfrontacja 15-latki i 1400 KM z profesjonalnym duetem z wyścigów równoległych? Obejrzyjcie wideo, ale od razu napiszemy, że walka miała kilka rund, a rywalizacja była bardziej wyrównana, niż przypuszczacie.

Kuba Wojewódzki znowu szokuje na Instagramie. Tego Astona powstało tylko 88 szt.