Wciąż czekamy na tunel na POW. Wszystko przez wentylator, który pojechał do... Portugalii

Otwarcie Południowej Obwodnicy Warszawy stale się przesuwa. Choć most Południowy został otwarty prawie rok temu, na pełne otwarcie musimy jeszcze zaczekać. Kierowcy mieli wjechać do tunelu już we wrześniu. Mamy połowę listopada, a podziemny fragment POW wciąż świeci pustkami. Wszystko przez testy bezpieczeństwa i administracyjne procedury odbioru.

Strażacy testowali tunel po raz pierwszy we wrześniu, potem ponownie pod koniec października, by przeprowadzić kolejne próby pożarowe. Warszawski tunel wypadł, delikatnie mówiąc, nie najlepiej. Same próby z "gorącym dymem" symulującym pożar wyszły pozytywnie, tj. zadziałały wszystkie systemy bezpieczeństwa, ale awarii uległ wentylator rezerwowy, przez co system oddymiania podziemi nie działał z całą mocą.

Powiem dyplomatycznie: ciągle czekamy na zawiadomienie, że w tunelu są gotowi do jego ponownych odbiorów. W tej chwili nie wiadomo, kiedy to się stanie

- taki komunikat "Gazeta Wyborcza" uzyskała w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Serwis w Portugalii

Uszkodzony wentylator musiał zostać oddany do serwisu. Pech chciał, że znajduje się ona aż w Portugalii. Dlaczego tak daleko? Aleksandra Kralkowska, dyrektorka generalna firmy Astaldi, czyli wykonawcy stołecznego tunelu, odpowiada zwięźle:

Nie jest to urządzenie, które można wymienić w supermarkecie.

Podobno usterka została już usunięta i felerny wentylator jest już w drodze do Polski. Co dalej? Po jego ponownym montażu najpierw planowane są testy wewnętrzne, a pod koniec tego tygodnia lub na początku przyszłego zgłoszenie do odbiorów strażakom. Potem przyjdzie czas na sprawdzanie dokumentacji i samego tunelu z dojazdami przez nadzór budowlany. Końcowym etapem będzie decyzja wojewody o dopuszczeniu do ruchu.

Najdłuższy tunel w Polsce

Ring wokół stolicy to jedna z ważniejszych inwestycji w całym kraju. Ale zastrzeżeń Straży Pożarnej nie można bagatelizować. Ursynowski tunel ma aż 2,3 km długości i jest najdłuższym tunelem w całej Polsce. Z uwagi na długość obiekt wyposażony jest w system punktów alarmowych, komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych. W tunelu znajdują się również hydranty przeciwpożarowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, przeciwpożarowa i drenażowa. Wzdłuż ścian tunelu znajdują się chodniki, które w razie potrzeby będą ciągami ewakuacyjnymi. Co 250 metrów ulokowano też przejścia pomiędzy nawami tunelu, a informację o odległości do tych przejść znajdziemy na tablicach oświetlenia awaryjnego. W razie groźnego wypadku w środku tunelu i pożaru infrastruktura musi być gotowa, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim kierowcom.

