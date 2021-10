Drogowcy testują tunel na POW. Jest gotowy, ale czekamy na świstek papieru

Więcej drogowych i motoryzacyjnych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

REKLAMA

Choć POW jest już gotowa, cały czas trwają procedury związane z odbiorem tunelu w ciągu S2 POW. Przed oddaniem do ruchu ponad 4,5-kilometrowego odcinka S2 od węzła Puławska do węzła Warszawa Wilanów (razem z tunelem o długości 2,335 km) wszystkie testy i procedury muszą się zakończyć pozytywnym wynikiem. Takie są wymogi ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego oraz tzw. dyrektywy tunelowej UE. Obiekt musi przejść wszystkie niezbędne kontrole, by zapewnić pełne bezpieczeństwo.

Zobacz wideo Przejazd nowym tunelem pod Ursynowem. GDDKiA opublikowała film

Kontrola Straży Pożarnej i Sanepidu

Okazuje się, że pieczątki na dokumentach tunelu stawia też sanepid. Chodzi m.in. o wentylację - wprowadzono zmiany w sterowaniu systemem wentylacji, więc konieczna jest kolejna kontrola. Jeszcze w tym tygodniu również strażacy przystąpią do kontroli w tunelu.

Pozwolenie na użytkowanie

Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie (WINB) o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. To dość skomplikowana procedura administracyjna. Pracownicy WINB muszą sprawdzić dokumentację powykonawczą, potem przeprowadzić kontrolę w terenie i dopiero wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

POW, Południowa Obwodnica Warszawy, trasa S2 GDDKiA

W tunelu pod Ursynowem pojawią się fotoradary. Jest zgoda

Zgoda Wojewody Mazowieckiego

Ostatnim etapem odbioru tunelu będzie kontrola Wojewody Mazowieckiego. Po sprawdzeniu dokumentacji oraz otrzymaniu opinii urzędnika bezpieczeństwa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki wyda zgodę na otwarcie tunelu. Ta decyzja da zielone światło na dopuszczenie do ruchu nowego odcinka S2 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów razem z tunelem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że stanie się to jesienią tego roku. Kiedy dokładnie - tego nie wiadomo.

POW, Południowa Obwodnica Warszawy, trasa S2 GDDKiA

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Budowa drogi ekspresowej S2 na odcinku Puławska - Lubelska jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości 18,6 km wynosi ok. 2 mld zł.

Co słychać na POW? Jeszcze ciszę, ale to kwestia tygodni