Rozrywka za petrodolary: rekordy na trzech kołach. Citroen Xantia robi furorę w Emiratach [WIDEO]

Interesują cię wiadomości z Bliskiego Wschodu? Znajdziesz ich więcej na gazeta.pl

REKLAMA

Citroen Xantia to jeden z ostatnich samochodów marki Citroen wyposażonych w hydropneumatyczne zawieszenie. Historia tego wynalazku zaczęła się od pierwszego masowo wytwarzanego samochodu z przednim napędem, modelu Traction Avant (takie rozwiązanie zastosowano przy tylnych kołach) i nabrała rozpędu w kultowym modelu DS. "Auto Fantomasa" miało zawieszenie (oraz wiele innych układów) regulowane w sposób hydrauliczny.

Historia Citroena zaczęła się w Polsce, cz. 2

Opatentowane rozwiązanie pracownika Citroena Paula Magesa jest wyjątkowe pod kilkoma względami. Zawieszenie, w którym rolę elementów sprężystych pełniły kule wypełnione gazem. Zapewniały niesamowity komfort podróżowania oraz stały prześwit auta, bez względu na obciążenia, a nawet bez jednego koła.

Dlatego Citroenami jeździło się jak na latającym dywanie. Licencję na zawieszenie hydropneumatyczne kupowały od Citroena inne firmy, między innymi Mercedes (w klasie S i E) oraz Rolls-Royce. Jednak francuska firma w końcu zaczęła odchodzić od tego kosztownego i wymagającego regularnego serwisu rozwiązania.

Citroen Xantia na trzech kołach. Zostaje jeszcze C5 i C6

Ostatnie modele francuskiej marki, które były w nie wyposażone to: Xantia, C5 oraz C6. Pewnie ze względu na cenę, ten pierwszy stał się ulubioną zabawką arabskich kierowców. Wcześniej filmowali inne niebezpieczne rozrywki: najszybszą i najdłuższą jazdę bokiem po publicznych drogach (często kończyła się tragicznie, zwłaszcza dla gapiów), jazdę na dwóch kołach itp.

Suzuki Jimny przemieniło się w Jimry. Media z USA mówią o ewolucji jak w Pokemonach

Najnowsza moda to bicie rekordów prędkości na trzech kołach. Wykorzystują do tego Xantię i jej genialne zawieszenie. Taka możliwość ułatwiała wymianę uszkodzonej opony i była dla Citroena znakomitym narzędziem marketingowym, ale chyba nikt w firmie nie pomyślał, że ktoś ośmieli się rozpędzić bez jednego koła do prędkości 200 km/h.

Niektórzy arabscy kierowcy nie mają z tym żadnego problemu. Nie przeraża ich perspektywa tragicznej śmierci, jeśli technika zawiedzie. Robią to bez strachu i bez namysłu. Nie wierzycie? Obejrzyjcie wideo, na którym Citroen Xantia pędzi bez koła 200 km/h.