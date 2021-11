Suzuki Jimny przemieniło się w Jimry. Media z USA mówią o ewolucji jak w Pokemonach

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Firma T-style z Japonii połączyła coś co wydaje się trudne do pogodzenia. Małą terenówką Jimny połączyła z vanem Every i tak powstał Jimry, który jest nazywany ewolucją na miarę tych w Pokemonach.

Jimry jest dostępny w różnych wersjach, w zależności od tego co potrzebuje klient. Dzięki przeszczepowi przodu od Jimny jest dosyć słodki, a zarazem pokraczny. Trudno oderwać wzrok od tego połączenia.

Jeśli ktoś się zastanowi w jaki sposób można połączyć przód samochodu 4×4 z nadwoziem furgonetki, to odpowiedź jest dosyć prosta. Stało się to dzięki przepisom dotyczącym samochodów Kei, które sprawiają, że Jimny i Every są kompatybilne pod względem szerokości. Biorąc jednak pod uwagę ogromną różnicę w wysokości i prześwicie, sprawy nie są już takie proste, co stwarza zapotrzebowanie na niestandardowe części.

Suzuki Jimry T-style

Jak widać grill i reflektory pochodzą od Jimny, zderzak jednak jest wykonany na zamówienie, ale nawiązuje do swojego dawcy. Inne elementy niestandardowe to inne błotniki i maska z wybrzuszeniem na środku.

Pod maską znalazł się maleńki, trzycylindrowy, 12-zaworowy silnik benzynowy o pojemności 660 cm3 i mocy od 49 KM do 64 KM. Moc przekazywana jest na tylne lub wszystkie cztery koła za pośrednictwem pięciobiegowej manualnej lub pięciobiegowej automatycznej skrzyni biegów.

Zestaw wizualny jest dostępny w cenie 248.000 jenów, ale ciekawiej się robi, gdy przejdzie się do opcji personalizacji. Dzięki takim zabiegom auto może przypominać nawet G klasę lub Defendera.

Dodatkowo, T-style oferuje wiele opcji zawieszenia z zestawami podnoszącymi do jazdy w terenie lub zestawem sprężyn sportowych zapewniających lepsze prowadzenie. Jest też kombinacja kół i opon, która wpływa zarówno na styl, jak i osiągi, ochraniacze wokół karoserii oraz inne akcesoria, takie jak rozkładany namiot montowany na dachu. Wreszcie, wnętrze może być wyposażone w dowolną skórzaną tapicerkę, tylne siedzenia zamieniające się w łóżka oraz praktyczne schowki pod tylną częścią.

Firma ma kilka kompletnych pojazdów dostępnych do sprzedaży w swoim ekwipunku online. Ceny zależą od poziomu dostosowania, a wzmocniona wersja kosztuje 2,48 miliona jenów.